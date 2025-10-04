ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

89歲天際阿嬤宣布停更《上古卷軸》　曝樂趣消失累了轉戰其他事

記者黃冠瑋／綜合報導

過去因為遊玩《上古卷軸5：天際》而因此爆紅的89歲YouTuber Shirley Curry（俗稱天際阿嬤）早在之前就說明眼睛問題便宣布半退休狀態並不再更新遊戲影片，不過由於先前《上古卷軸4》重製版上市才讓她重拾回歸。如今她再次宣布不再更新上傳有關《上古卷軸》影片，只因累了樂趣消失決定轉戰研讀聖經。

▼89歲百萬YouTuber再次宣布停更《上古卷軸5》。（圖／翻攝自X／@XboxStudio）

▲▼89歲百萬YouTuber再次宣布停更《上古卷軸5》。（圖／翻攝自X／@XboxStudio）

89歲YouTuber Shirley Curry過去是一名《上古卷軸》系列知名玩家，她從60歲便開始接觸遊戲，起初是兒子陪她遊玩《文明帝國2》，從此之後她便深陷遊戲世界的魅力，之後她遊玩的大多數是Bethesda的作品、尤其是《上古卷軸5：天際》等，因此也被眾多玩家號稱「天際阿嬤」，後續更是被官方邀請成為《上古卷軸6》NPC建模。

雖說她早在2024年9月表示將步入「半退休」，但由於先前《上古卷軸4：遺忘之都》重製版上線，才讓她決定再度重出江湖並上傳影片。如今89歲Shirley即將邁入90歲大壽，她又再次宣布不再更新上傳有關《上古卷軸》影片，並以《告別我的天際》來向粉絲表達結束這10年《上古卷軸5：天際》之旅。

其中她就表示除了年齡即將邁入90歲外，另一個想停更原因事每次突然想到一個關於《上古捲軸5：天際》故事新點子，她就會用一個新角色創作，來製作兩到三個故事，但如此反覆已經感到無聊，再加上遊戲裡全是小孩，不再像以前那樣「從觀眾那裡得到任何反饋」。另外，她也表示後續會轉往另一個頻道，而那個頻道是她自己研讀聖經分享，並對追隨督年的老粉絲表達感謝，希望後續能在這頻道繼續和她多交流溝通。

關鍵字：上古卷軸Bethesda天際阿嬤

