《藍色監獄》真人電影配合世界盃上映　千人甄選足球員親指導

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣足球漫畫《Blue Lock 藍色監獄》正式宣布將改編為真人版電影，消息於 28 日在東京舉行的「Blue Lock Egoist Festa 2025」活動上公開，電影將於 2025 年 9 月中旬開拍，並於 2026 年夏季配合著世界盃上映。

真人版將由以《王者天下》、《黃金神威》聞名的 CREDEUS 負責製作，代表松橋真三透露，企劃自 2022 年正式啟動，編劇過程與原作者金城宗幸及漫畫家ノ村優介保持緊密合作，他強調，選角過程中舉辦了超過 1000 人規模的大型徵選，重視足球經驗、外型、演技與人品，演員們更在職業足球選手的指導下，提前一年半展開訓練以確保角色的真實感。

《藍色監獄》連載於《週刊少年Magazine》累計發行量突破 5000 萬冊。故事描繪無名高中前鋒潔世一與 300 名天才前鋒在「藍色監獄」中展開殘酷競爭，最終誕生足以改變日本足球「革命性前鋒」。該作品已改編為動畫、遊戲及舞台劇，並持續拓展跨媒體版圖。活動中消息宣布後，原作者金城宗幸表示，「真人版 Blue Lock 要開始了，這將是一場前所未有的挑戰！」同場活動更宣布動畫第三季製作決定。