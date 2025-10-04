高雄動漫節開幕倒數！角川「86、約會大作戰、莉可麗絲」人氣作亮相

記者楊智仁／綜合報導

2025高雄國際動漫節將於10/10~13在高雄巨蛋熱鬧登場，台灣角川與尖端、東販三家聯合參展，首賣特裝版共推出四部作品，日本原作邁入最終篇章的熱門話題作《86─不存在的戰區─(Alter.2) ─ 魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～ ─》收錄多篇未發表短篇，動畫化超人氣作品首次短篇集系列、《約會大作戰》外傳推理小說《魔法偵探時崎狂三回顧錄》、守護日常的少女特務外傳續篇《Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recovery days》以及日本知名耽美漫畫家スカーレット・ベリ子首部全彩條漫話題作續篇《救贖：唯一的永遠 2》。

漫畫新刊知名漫畫家佐原玄清描繪性愛×奇幻冒險劇續集《神隱的樂園 (2)》、赤坂アカ×西沢5㍉共譜全新戀愛喜劇續集《戀愛代理 (2)》、在轉生後的世界逐漸成長《轉生為故事的黑幕 (3)》、異世界轉生勇者爽快背叛劇《反叛勇者～利用技能掌控黑心公主的身心～ (1)》、冰上邂逅的命運物語《冰上二重奏 (2)》、描繪兩名女性間未能訴說的情意戀愛作《情繞柔指卻帶寒 (2》、從陌生到家人的無血緣姊妹暖心日常《雨後晴空燦爛 (5)》。

首賣動漫精品部分，超越傳統勇者冒險的異色話題作《誰殺了勇者》首次推出「造型滑鼠墊」與「壓克力桌繪」，並搭配「炫彩壓克力鑰匙圈」與「雷射胸章組」；超受歡迎的BL漫《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》帶來「學生證風壓克力鑰匙圈」與「雷射貼圖風胸章」等趣味設計；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》新品「祈願御守」隨時陪伴祈福，同樣也推出「小飯友」與「雷射胸章吊飾」增添收藏看點，還有充滿隨機性的「盲抽壓克力小卡」與「盲抽拍立得風紀念小卡」。

此外，本次高雄動漫節會場限定精品更帶來一系列「卡帶風壓克力鑰匙圈」，囊括《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《DATE A LIVE 約會大作戰》、《86—不存在的戰區—》到《歡迎來到實力至上主義的教室》系列。同場還有《86—不存在的戰區—》「旋轉立牌」，以及與《DATE A LIVE 約會大作戰》共同推出的「雷射胸章2入組」；另外《我想成為影之強者！》也帶來超帥氣「B2掛軸」與「電競滑鼠墊」，限定精品全數集結。