《青春豬頭少年》最終話埋伏筆　新劇場版製作10年思春期邁結尾

記者楊智仁／綜合報導

「青春豬頭少年」系列是鴨志田一所創作輕小說擁有高人氣。動畫最新作《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》日前放送最終話，隨即官方馬上宣布《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版製作確定，同時這也是小說最終卷標題，長達 10 年的思春期即將邁向結尾。

▼《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》。（圖／翻攝自@aobuta_anime推特）

「青春豬頭少年」系列自 2014 - 2025 年開始在電擊文庫出版，改編動畫於 2018 年播出，作品背景充滿校園愛情氛圍，劇情以思春期症候群產生神秘事件為主軸，咲太如何幫助身旁的人解決難題，沉重卻又感動故事引人入勝，美麗麻衣學姊更讓粉絲喊婆。目前動畫推出兩季，並有三部電影「青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女、青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹、青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩」，系列最新電視動畫《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》最終話則是在 27 日晚間放送完畢。

作為 CloverWorks 本季新番三巨頭，《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》表現相當不錯，麻衣學姊來到大學婆力依舊，與咲太閃光互動讓粉絲們大呼過癮。青豬系列最重要思春期劇情，充滿著深刻反思感動、以及滿滿緊張感，最終話本來以為事件告一段落，一閃而過的小小身影讓大家跟著咲太又警覺了起來。《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版製作確定，預計 2026 年在日本上映。