等待許久！《赤血沙漠》上市日公開　典藏版「激戰金色巨龍」超吸睛

記者蘇晟彥／台北報導



韓國遊戲商珍艾碧絲旗下新作《赤血沙漠》25日終終終終於在《State of Play》上公佈正式公開發售日期，遊戲採用開放世界冒險動作RPG，預定將於2026年3月20日上市，並於即日起開放預購。

【延伸閱讀】

《赤血沙漠戲採用開放世界動作冒險遊戲，背景故事設定為被前所未有力量圍繞而捲入戰爭帕衛爾大陸，以團長 Kliff 為中心的「灰鬃團」將面臨無數挑戰和危險，為達成使命而嘗試阻止帕衛爾大陸面臨的災難。而在首次曝光後，經過漫長等待、調整，最終官方在2026年的東京電玩展直播節目上公布上市時間，預計在2026年 3月20日（台灣時間）發佈。

對此，官方也公佈售價，數位標準版售價為69.99美元、數位豪華版為79.99美元；實體標準版售價69.99美元、實體豪華版為89.99美元，實體典藏版則為279.99美元。

典藏版（Collector's Edition）

典藏版僅限以實體版本購買，內容物包含典藏版限定的3種武器、多種遊戲內道具，以及與金色巨龍「黃金之星」戰鬥的克里夫限定版情景模型等豐富實體與數位內容。

豪華版（Deluxe Edition）

豪華版同時提供實體與數位版本，購買實體版本可獲得豪華版限定鐵盒、帕衛爾大陸地圖、開發者信件等多項豪華版實體週邊。

凡預購《赤血沙漠》任意版本（不含Mac版／含標準版（Standard Edition）），都將提供預購限定特典「卡爾萊德盾牌」，購買PlayStation 5平台版本另享限定「格羅特班特板金套組」特典。