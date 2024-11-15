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《赤血沙漠》4大Boss挑戰搶先試玩　有點複雜但玩法意外好有趣

記者蘇晟彥／綜合報導

以製作出長青MMORPG《黑色沙漠》的韓國開發商Pearl Abyss（珍艾碧絲），從2019年在G-Star上揭露新作《赤血沙漠》後，儘管在中間陸陸續續有相關消息釋出，但一直到2024年終於釋出長達50分鐘劇情實機畫面，而官方也在G-Star前邀請媒體進行《赤血沙漠》首次試玩會，將體驗這款以自家引擎「BlackSpace Engine」所開發的開放世界動作冒險遊戲。

▼《赤血沙漠》故事是以灰鬃傭兵團團長 Kliff 所圍繞展開的冒險篇章。

▲▼ 赤血沙漠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次試玩會時間約為3小時，主要集中在「戰鬥體驗」，在開始試玩前官方提供大約15分鐘的教學影片，這次將會體驗攻略鹿王（Staglord）、白角（White Horn）、蘆葦惡魔（Reed Devil）及女王背石蟹（Queen Stoneback Crab）四種風格截然不同的頭目。

遊戲的背景故事設定為被前所未有力量圍繞而捲入戰爭帕衛爾大陸，以團長 Kliff 為中心的「灰鬃團」將面臨無數挑戰和危險，為達成使命而嘗試阻止帕衛爾大陸面臨的災難。但在這次試玩中，完全都是以戰鬥作為體驗內容，劇情基本上看不出大概，因此會將重點聚焦在戰鬥體驗上。

作為一款動作冒險遊戲，戰鬥的設計跟操作的方式就顯得非常重要，在操作上，必須承認《赤血沙漠》的野心滿大，想要營造出非常多戰鬥方式、連技，因此在操作複雜度上應該是目前遇過比較複雜的一款，記者以使用PS5手把為例，R1、R2是輕重攻擊、L1、L2是格檔、使用遠程武器；OX△口分別為閃避、衝刺、踢擊及跳躍，這樣看來好像跟一般的動作遊戲沒差別，但在《赤血沙漠》可以同時按下兩顆按鈕打出組合技，例如可以將體型較小敵人摔出去的擒技；又或者可以讓中型體型敵人動作中止的刺擊，整體來說對於在試玩會直接開始挑戰Boss的我們來說會有一點需要上手時間（還不確定不同敵人應該怎樣應付），但確實這些組合讓遊戲的豐富度變得更加有趣。

但《赤血沙漠》並不會算是魂類遊戲，因此並不需要每一招都徹底躲避，而且目前格檔的獎勵機制不夠明顯，因此會覺得不斷貪刀、劈砍會有更大的效益，而且在之後可能會隨著裝備提升、拿到的武器不同，大幅降低遊戲的難易度，但目前官方則回應還沒辦法公佈後續機制，但確實不會只有劍這一種武器。

▼《赤血沙漠》戰鬥操作偏向複雜，但熟悉操作後對於遊戲豐富度來說有滿大加分。

▲▼ 赤血沙漠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼《赤血沙漠》戰鬥比較「晃動」。

▲▼ 赤血沙漠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而這次官方準備的四種Boss，是四種攻略方式截然不同的Boss，記者挑戰的順序是

蘆葦惡魔（Reed Devil）：攻擊速度快、體型較小，可以透過擒技中斷攻擊

鹿王（Staglord）：體型笨重、裝戴盔甲，無法透過擒技中斷攻擊，可以透過地形讓其撞牆，或透過防禦後再耗血

白角（White Horn）：可以透過屬性遠程武器、特殊機制（爬到背上狂刺）

女王背石蟹（Queen Stoneback Crab）：特殊機制挑戰Boss，必須爬到背上將弱點破壞，最後透過道具蜘蛛網擺盪上去到頂端一次K.O.

（建議搭配下方影片觀看）

在戰鬥最大的感想是「節奏非常快」，乍看之下會以為是魂類遊戲，但實際上會比較偏向透過各種機制反制王的攻擊手段，如上面所述，《赤血沙漠》的格檔獎勵機制不算高（不會有讓王暈眩、打斷，主要都是阻擋傷害），翻滾無敵幀算是短暫，所以積極攻擊是快速擊敗Boss的手段。

有趣的是，在遊戲中王的體型會是攻略的一大依據，例如下方的白角、蘆葦惡魔就屬於不同體型的怪物，蘆葦惡魔這種偏瘦小的人型怪物，雖然出刀會快到你幾乎無法閃避，但可以透過「擒技」把他摔走製造攻擊時間；而白角雖然在下方影片中沒有展示，但實際上「爆炸箭矢」可以造成非常大傷害，也可以透過爬到背上進行刺擊（有點像魔物獵人）的方式削弱血量，戰鬥的方式非常多元；而最後一個「女王背石蟹」就是一個完全玩機制的Boss，先破壞背上的三個弱點，接著要使用道具「蜘蛛網」跳到最上方擊壞罐子，才能順利擊敗Boss。

必須還是回到上面說的，因為試玩階段就直接進到戰鬥環節，因此有滿多操作沒有到那麼熟悉，像是在女王背石蟹最後階段要透過蜘蛛網飛上去，這部分角度就拿捏了很多次最後才跳上去；還有像是不確定擒技、刺擊等等對付哪個王比較有效，所以花了一點時間摸索，但只要摸清楚規則後，戰鬥的打擊感、節奏都抓得滿流暢，加上每隻王的機制都不太一樣（例如蘆葦惡魔進第二階段前要先將分身稻草人全部打掉），不會有太膩的感覺。

但儘管戰鬥非常豐富，實際體感最大的缺點就是「畫面太晃」，可以看到下面跟白角戰鬥的過程來看，Boss只要發出攻擊（重擊地板、招喚暴風雪等等），畫面就會有點進入電影鏡位，有些同業在玩了一下後會覺得暈眩感滿嚴重，這部分是目前戰鬥過程體驗較不順暢的地方。

▲▼ 赤血沙漠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後做個結論，其實在試玩階段中，不會覺得難度到特別高，因為本身是《法環》苦手（連滿月女王都打了幾十個小時），但在試玩階段反而沒有特別卡關，反而會期待之後會不會可以使用其他武器，使用別的流派攻略Boss。

在美術風格部分可能是因為使用自家引擎「BlackSpace Engine」製作，會覺得整體風格感覺不太一樣，視覺上比較「飄逸」，但由於體驗階段沒有進入到城鎮、其他地圖，因此這部分就先觀望。

目前《赤血沙漠》上市時間、遊戲一些比較細節的設定官方都還未公佈，詳細內容還是靜待官方公佈。

▼Boss白角戰鬥展示。

▼Boss女王背石蟹戰鬥展示。

▼Boss蘆葦惡魔戰鬥展示。

關鍵字：赤血沙漠開放動作冒險

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