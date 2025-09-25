ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

爆料曝Netflix加速《鬼滅之刃》真人企劃！電影爆紅是最佳時機

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》以震撼人心的動畫美學、深刻角色塑造與高張力戰鬥吸引無數粉絲，近期劇場版《無限城篇》熱映掀起全球話題。根據外媒報導及爆料者指出，串流巨頭 Netflix 有意將《鬼滅之刃》改編為真人影集，期望複製《航海王》真人版的成功甚至超越其熱度。

▼爆料指出 Netflix 想推《鬼滅》真人影集。（圖／翻攝自推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

推特上擁有超過 39 萬追蹤，知名爆料帳號 @DanielRPK 表示 Netflix 正積極推動《鬼滅之刃》真人企劃，繼《航海王》真人版成功獲得粉絲好評後，Netflix 對改編日本 IP 更具信心視《鬼滅之刃》為下一個重點。近期劇場版「無限城篇」點燃全球熱潮被視為最佳切入時機。《鬼滅之刃》動畫以精美畫面與超燃特效聞名，要將此特色轉化為真人影像需要相當高成本製作支持，不僅如此，關於故事核心角色們的親情、悲傷與成長，如何在呈現壯麗決戰的同時保留細膩情感，被認為是最大挑戰。

而且《鬼滅之刃》炭治郎、禰豆子、煉獄杏壽郎等許多角色在粉絲心中地位極高，若選角不當恐導致項目一開始就失敗。《鬼滅之刃》故事涵蓋大量高規格戰鬥，如何在 Netflix 的預算下平衡品質與規模將是成敗關鍵。

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

