連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結　銷量破5600萬異世界代表作

記者楊智仁／綜合報導

累計發行量突破 5600 萬部的人氣輕小說《關於我轉生變成史萊姆這檔事》( 轉生史萊姆 ) 原作小說，將於第 23 卷正式完結。該卷將由 Micro Magazine 的 GC Novels 於 11 月 29 日發售，官方同時也宣布特裝版的預購已經開放。

▼轉生史萊姆 23 卷完結。（圖／翻攝自推特）

《轉生史萊姆》最初於 2013 年在小說投稿網站「成為小說家吧」開始連載，並於 2014 年起由 GC Novels 出版單行本，不知不覺已經過了 12 年，此後作品也展開漫畫化（川上泰樹繪製）、動畫化、舞台劇化等多領域發展。目前動畫共推出三季，且第四季也已經製作確定，劇場版《蒼海之淚篇》預定於 2026 年 2 月上映。

《轉生史萊姆》屬於異世界轉生代表作品，講述普通 37 歲上班族被隨機殺人魔殺死，轉生到異世界成為史萊姆，靠著超強的能力掀起席捲整個異世界的巨大風暴。為了祝賀《轉生史萊姆》完結，還將推出番外篇《某個假日的度過方式》，此作是10 周年特別撰寫的全新故事，並加入過去發表於網路的內容加筆修訂後書籍化，小說版同時收錄特別對談，以及本篇完結後的特別故事。