Switch2第三方遊戲未來堪憂　分析師呼籲任天堂：多對外開放

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch2上市後，銷售可說是非常亮眼，然而先前卻傳出因任天堂管控開發套件嚴格，讓多位第三方開發者難以取得軟件，導致遊戲移植不佳。如今近日遊戲產業分析師Kazunori Ito對此感到擔憂，並呼籲任天堂「如果Switch2想要長期成功，就需要對外開放更多能夠吸引第三方開發的誘因」。

▼ 任天堂Switch2第三方遊戲未來堪憂。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

事情起因其實是，在先前所舉辦Gamescom中被指出《艾爾登法環 褪色者版》在 Switch 2 掌機模式下表現不佳，穩定度也非常不足。緊接著《邊緣禁地4》移植版本也被質疑效能有限，雖然實機影片看似運行大致流暢，但這只是僅在支援30FPS情況下才正常運作，不過在切換地圖時仍會出現卡頓。然而，在《電馭叛客2077》試玩版本卻獲得高度評價，而前者遊戲和後者之間差異在於來自不同開發支援。原來遊戲移植參差不齊主要原因是，多位第三方開發者難以取得軟件，才導致遊戲移植不佳，引起玩家高度關注。

如今傳出《邊緣禁地4》決定暫緩移植Switch2消息，讓此事又再度受到討論。對此來自Morningstar的產業分析師Kazunori Ito向彭博社表達對此事擔憂，指出目前遊戲開發商並沒有看到Switch2發布後他們所期待的繁榮景象，長此以往恐會影響到任天堂的未來方向。Kazunori Ito也提出，如果Switch 2要長期成功，就需要讓Switch 2成為一個能對外部遊戲開發商更具吸引力的平台。

對於Kazunori Ito所提出的想法其實也不無道理，畢竟遊戲主機如果缺乏遊戲多樣性，只會縮短該主機的產品生命週期，但考量到目前Switch2今年才剛上市，與當初Switch發售時也出現類似情形，因此或許任天堂會好好思考是否要放寬開發套件資格。

關鍵字：任天堂Switch 2

