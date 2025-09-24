ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam玩家收藏竟破「4萬款遊戲」！價值上千萬...要七年才玩得完

記者楊智仁／綜合報導

中國 Steam 玩家「SonixLegend」成為全球首位在平台上蒐集 40,000 款遊戲的用戶，並於 2025 年 9 月 23 日獲得「Game Collector」徽章，刷新 Steam 歷史紀錄。這項壯舉耗時 15 年完成讓他躍升遊戲收藏排行榜榜首。

▼Steam玩家收藏破「4萬款遊戲」。（圖／翻攝自SteamDB）▲▼Steam玩家收藏破「4萬款遊戲」。（圖／翻攝自SteamDB）

Steam 會依照玩家收藏的遊戲數量頒發徽章，最高級別正是 40,000 款遊戲，根據 Steam 數據，目前要進入全球前 100 名至少需擁有 19,000 款遊戲，前 10 名玩家則需超過 33,000 款，顯示 SonixLegend 的收藏規模已遠超常人，有趣的是他達成 40,000 門檻後並未停手，目前帳號內已突破 40,029 款 ( 還買了 22,137 個 DLC ) 外界推測他可能在等待更高級別的徽章誕生。

根據 SteamDB 統計 SonixLegend 遊戲收藏名目價值約 2,000 萬台幣，帳戶裡所有內容都退款成功可獲得約 1260 萬台幣，若要完整遊玩所有作品，至少需要七年以上不間斷遊戲時間。不過他並非「只買不玩」的收藏型玩家，最愛的遊戲是 Valve 出品的合作生存射擊遊戲《異形叢生》，累計遊玩 551 小時且已完成所有成就。此外，他還有 34 款遊戲達成全成就紀錄。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：Steam

