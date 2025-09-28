玩《薩爾達傳說》能更幸福？　科學研究稱開放世界有助釋放壓力

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲產業對於孩童、青少年是否有幫助一直存在許多爭議，像是先前美國眾議院議長麥克・強森就將年輕人沉迷於電玩視為禍源。不過近日科學研究提出新的觀點，發現遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》的年輕人更容易獲得壓力釋放，從而獲得生活上目標與幸福感，並且觀看宮崎駿動畫還能加倍提升。

▼遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》有助於提高幸福感。（圖／翻攝自X／電ファミニコゲーマー）

根據外媒報導，現代年輕人所面臨到的壓力以及焦慮其實非常大，在教育體系下加強考試、更早引入複雜課程，以此衡量學生的成就以及出社會壓力，都是造成年輕人壓力遽增的原因。人們從小就感受到要在考試中取得好成績的壓力，這也導致產生對失敗的恐懼和慢性壓力，如此競爭之下，許多人都會感到疲倦，選擇荒廢課業瘋狂沉浸在遊戲當中，這也逐漸形成許多長輩普遍認為沉迷電玩根本就是禍源。

然而近幾年卻有許多研究表明，玩遊戲還是能有效幫助孩童、年輕人生活，像是先前英國牛津大學就指出幸福感與玩遊戲呈現正向關係、神經學者也指稱時常玩遊戲的孩童有助於提高自身思維能力。

如今科學家再度於遊戲研究期刊《JMIR Serious Games》上發表觀點，研究指出遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》能幫助人們在遊戲以外的生活中感到心平氣和，並且對於生活更充滿目標，也更容易獲得壓力釋放，從而獲得生活上幸福感，而該研究對象則是以對生活充滿壓力以及焦慮的大學生進行觀測，總計5000人參與這場實驗，並以拆成遊玩開放世界組與不遊玩組進行比較，結果研究發現遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》的學生竟能獲得更多幸福感，原來在開放世界中所主打的探索性，以及玩家能獨自掌握遊戲中行為，能彌補玩家在現代生活中缺少的滿足感。此外，研究還發現宮崎駿動畫所傳達的懷舊元素也能激發年輕人對生活的目標，同時遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》還能加倍提升。

該項研究無疑證實遊戲對人們心理是有效幫助，不過對於遊戲圈子而言至今還是有許多挑戰，畢竟近日就由於「柯克槍擊案」的嫌犯，在犯案前是一名遊戲玩家並且使用與遊戲息息相關軟體，像是Steam、Twitch、Discord等，讓美國政治界時刻監視，並對遊戲抱持著是否存在散布暴力、邪惡等觀點。