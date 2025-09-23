日工廠「遊戲生產線」角色綁現實　洗床單擴展村莊效率大增18%

記者楊智仁／綜合報導

日本清洗與配送床單毛巾的公司 Maruwa，近期導入一款名為 Real Focus Synergy 的遊戲化軟體，讓員工在生產線工作時能同時體驗遊戲樂趣，不僅減少了單調工作的枯燥感，據統計工廠導入後整體生產力提升約 8%，部分員工甚至在首周提高了 18%。

▼日清潔公司導入遊戲花軟體。（圖／翻攝自TBS NEWS）

根據外媒報導，這款由日商電機制御 開發的遊戲軟體，設計成一款類似放置型遊戲，遊戲中的 NPC 會在島上收集資源、耕作並擴展村莊，但每次角色的行動時間都與現實工作綁定：當員工將床單放入生產線機器時，遊戲中的倒數計時才會啟動，若員工停止操作角色也會停止行動。

這套軟體的主要目標，是讓工廠員工在進行重複性勞動時，獲得更多娛樂感受並保持專注，值得注意的是，日商電機制御 並非遊戲公司，而是一家工廠設備供應商，這是其首次嘗試開發遊戲。公司代表新藤翔平表示，起初他對開發遊戲信心不足，但受到《要塞英雄Fortnite》全球熱潮啟發，直接聯繫 Epic Games 尋求建議，Epic 方面樂於協助提供部分技術經驗，讓團隊能成功打造這套遊戲化系統。

除了娛樂效果外，Real Focus Synergy 還能追蹤員工的工作效率，導入後 Maruwa 工廠的生產力顯著提升，部分員工首周表現甚至提高近兩成。新藤表示，「隨著社會逐漸接受『在生產線上享受樂趣』的想法，這類專為製造業打造的遊戲應用，未來可能進一步普及。」