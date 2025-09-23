《沉默之丘f》評分解禁開85分　外媒驚讚：大膽創新超越經典

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出恐怖新作《沉默之丘f》於先前揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，並將在9月25日推出，如今綜合評分網站metacritic也公開評分，取得72間媒體均分85的高分，讓不少外媒都大讚，「標誌性生存恐怖系列的大膽新作，既繼承了該系列的傳統，又將其推向了新的方向，超越經典《沉默之丘2》」。

▼《沉默之丘f》整體評價受到眾多外媒大讚。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

關於《沉默之丘f》討論從遊戲公開資訊後，就一直沒有停下來過，像是台灣「泥巴娛樂」首次開發《沉默之丘》系列遊戲、太恐佈遭到澳洲拒絕分級上市、戰鬥風格像類魂機制等，都引起眾多玩家熱烈討論，不僅如此此次也是官方跳脫以往背景設定，轉而以昭和時代日本鄉村為舞台，可見官方是想試著擺脫過去光環，做出一次大膽嘗試。

隨著遊戲將在9月25日上市，如今外媒評測也在21日解禁，開出85的綜合高分，與《沉默之丘2重製》評分只差兩分，整體來說幾乎一致好評，對此不少媒體感到驚訝並稱讚，「遊戲既繼承了該系列的傳統，又將其推向了新的方向，這款遊戲是迄今為止最好的《沉默之丘》」、「極具挑戰性的謎題、令人毛骨悚然的怪物和驚豔畫面，《沉默之丘f》是一款大師等級的恐怖遊戲，足以與《沉默之丘2》等經典生存恐怖遊戲相提並論」、「大膽嘗試將標誌性的心理恐怖元素與創新的遊戲系統完美融合，將生存恐怖推向了新境界」、「標誌性生存恐怖系列的大膽新作，雖然更注重戰鬥，但卻充斥著各種心理恐懼，不失恐怖元素，足以媲美甚至超越經典《沉默之丘2》」。

遊戲將於 25日正式上市，將登陸 PlayStation 5、Xbox Series X/S、以及PC平台，遊戲支援繁體中文。