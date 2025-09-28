《GTA》歷史還原被當教材　美教授攜學生探討1992「洛杉磯暴動」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar所推出《俠盜獵車手》系列，只要一推出就掀起遊戲圈驚滔駭浪，可見遊戲影響程度不是其他遊戲所能比擬，不過沒想到熱門程度竟也燒到教育界。一所美國田納西大學諾克斯維爾分校宣布，將開設一門圍繞著《GTA》系列為主題的美國歷史課程，邀學生探討遊戲中所描繪1980年至今的美國社會變遷。

▼《GTA》系列首次被拿來當作歷史課程教材。（圖／翻攝自X／@viagempassado）

根據外媒報導，深入體驗《俠盜獵車手》系列後，會發現每款遊戲設定都涵蓋了不同時間段，從最早的20世紀60年代一直到現在，像是《俠盜獵車手：罪惡城市》將玩家回溯到了1980年代，而《俠盜獵車手：聖安地列斯》則是將背景設定到了1990年代等。有趣的是，這使得玩家可以透過遊玩該系列遊戲，一窺半現實主義的虛構世界，並了解當時美國社會，也因此引起了一名美國教授Tore Olsson興趣，想當作教材課程。

對此，美國田納西大學諾克斯維爾分校就宣布，將開設一門圍繞著《GTA》系列為主題的美國歷史課程，而Tore Olsson也將作為授課教授，近日他也接受採訪表示，「遊戲擅長營造虛構世界，但同時也影響著玩家對現實世界觀點，像是《對馬戰鬼》塑造了玩家對日本封建時期印象」，因此他也強調課程探討角度不是討論遊戲玩法，而是從遊戲中了解當時美國1980年後所經歷的一切。

此外，Olsson也提到他非常期待談到《俠盜獵車手：聖安地列斯》，因為在這款遊戲中是以虛構的洛杉磯為背景，描述90年代社會氛圍，其中很明顯影射1992年洛杉磯暴動，至今影響著後續美國發展，這也是他想開設這門課的一部分原因。

另外，他也提到修課學生並不需要親自購買或遊玩《GTA》系列，他為擷取部分遊戲內容作為教材，這也將成為全球首次以《GTA》為主題的歷史課程，預計將在2026年1月正式授課。不過可惜的是，這門課程將不包含《俠盜獵車手6》，因為那時遊戲還沒有發售，對此Olsson也指出，他最初計劃是想將《俠盜獵車手6》納入課程，只不過由於《俠盜獵車手6》延期至2026年5月，因此該計劃不得不改變，但他也會在遊戲發售後重新修改後續課程，把這款遊戲重新納入考量。