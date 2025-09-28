ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA》歷史還原被當教材　美教授攜學生探討1992「洛杉磯暴動」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar所推出《俠盜獵車手》系列，只要一推出就掀起遊戲圈驚滔駭浪，可見遊戲影響程度不是其他遊戲所能比擬，不過沒想到熱門程度竟也燒到教育界。一所美國田納西大學諾克斯維爾分校宣布，將開設一門圍繞著《GTA》系列為主題的美國歷史課程，邀學生探討遊戲中所描繪1980年至今的美國社會變遷。

▼《GTA》系列首次被拿來當作歷史課程教材。（圖／翻攝自X／@viagempassado）

▲▼《GTA》系列首次被拿來當作歷史課程教材。（圖／翻攝自X／@viagempassado）

根據外媒報導，深入體驗《俠盜獵車手》系列後，會發現每款遊戲設定都涵蓋了不同時間段，從最早的20世紀60年代一直到現在，像是《俠盜獵車手：罪惡城市》將玩家回溯到了1980年代，而《俠盜獵車手：聖安地列斯》則是將背景設定到了1990年代等。有趣的是，這使得玩家可以透過遊玩該系列遊戲，一窺半現實主義的虛構世界，並了解當時美國社會，也因此引起了一名美國教授Tore Olsson興趣，想當作教材課程。

對此，美國田納西大學諾克斯維爾分校就宣布，將開設一門圍繞著《GTA》系列為主題的美國歷史課程，而Tore Olsson也將作為授課教授，近日他也接受採訪表示，「遊戲擅長營造虛構世界，但同時也影響著玩家對現實世界觀點，像是《對馬戰鬼》塑造了玩家對日本封建時期印象」，因此他也強調課程探討角度不是討論遊戲玩法，而是從遊戲中了解當時美國1980年後所經歷的一切。

此外，Olsson也提到他非常期待談到《俠盜獵車手：聖安地列斯》，因為在這款遊戲中是以虛構的洛杉磯為背景，描述90年代社會氛圍，其中很明顯影射1992年洛杉磯暴動，至今影響著後續美國發展，這也是他想開設這門課的一部分原因。

另外，他也提到修課學生並不需要親自購買或遊玩《GTA》系列，他為擷取部分遊戲內容作為教材，這也將成為全球首次以《GTA》為主題的歷史課程，預計將在2026年1月正式授課。不過可惜的是，這門課程將不包含《俠盜獵車手6》，因為那時遊戲還沒有發售，對此Olsson也指出，他最初計劃是想將《俠盜獵車手6》納入課程，只不過由於《俠盜獵車手6》延期至2026年5月，因此該計劃不得不改變，但他也會在遊戲發售後重新修改後續課程，把這款遊戲重新納入考量。

關鍵字：GTARockstar Games

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

推薦閱讀

Switch2第三方遊戲未來堪憂　分析師呼籲任天堂：多對外開放

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

玩《薩爾達傳說》能更幸福？　科學研究稱開放世界有助釋放壓力

任天堂新手遊《聖火降魔錄Shadows》！3分鐘狼人殺揪背叛者

《青春豬頭少年》最終話埋伏筆　新劇場版製作10年思春期邁結尾

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破20億日圓！動員百萬人網讚「無法忘懷」

《GTA》歷史還原被當教材　美教授攜學生探討1992「洛杉磯暴動」

外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆　或成史上最大槓桿收購案

Steam免費遊戲爆「惡意程式」　盜竊鉅額贓款癌末實況主苦笑

《劍星》官方PO「陰森長廊」圖　噓聲一句暗示《沉默之丘f》合作

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆

Steam免費遊戲爆出惡意程式

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破20億日圓

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

《惡靈古堡9》獨眼老里昂洩漏

《GTA》歷史還原被當教材

美國Xbox二次瘋漲掀網議

任天堂新手遊《聖火降魔錄Shadows》

《劍星》官方PO陰森長廊圖

美國男大賣假任天堂Switch遭逮

最新新聞

Switch2第三方遊戲未來堪憂

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲規範

玩《薩爾達傳說》能更幸福？

任天堂新手遊《聖火降魔錄Shadows》

《青春豬頭少年》最終話埋伏筆

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破20億日圓

《GTA》歷史還原被當教材

外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆

Steam免費遊戲爆出惡意程式

《劍星》官方PO陰森長廊圖

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366