《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 熱門動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》正式邁向真人化，官方宣布真人版電影將於 2026 年日本黃金周上映，並採上下兩部曲形式推出，由 Snow Man 成員目黑蓮主演，福田雄一擔任導演，力求重現原作融合動作與喜劇的獨特魅力。

▼《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》真人化。（圖／翻攝自推特）

自 2025 年初開播以來《坂本日常》憑藉精彩的戰鬥場面、犀利幽默與溫馨家庭橋段，迅速累積全球人氣，成為 Netflix 上半年觀看數最高的動畫之一。如今該系列宣布將製作真人版電影，並計劃分為上下兩部上映。主演由目黑蓮擔綱，他近年活躍於戲劇、音樂與模特兒領域，被視為最具人氣的新生代演員之一。導演則由福田雄一出任，他曾執導真人版《銀魂》，以精準的喜劇節奏與創意舞台設計聞名，被寄予厚望能將《坂本日常》熱血精神搬上大銀幕。

故事講述曾是傳說級殺手的 坂本太郎，如今只想安穩經營雜貨店，卻不斷被捲入危機，必須在守護家庭與對抗敵人間掙扎。真人版將完整展現原作兼具動作與喜劇的特色。更多細節預計將於 2025 年 9 月 23 日公開。