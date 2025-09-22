ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 熱門動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》正式邁向真人化，官方宣布真人版電影將於 2026 年日本黃金周上映，並採上下兩部曲形式推出，由 Snow Man 成員目黑蓮主演，福田雄一擔任導演，力求重現原作融合動作與喜劇的獨特魅力。

▼《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》真人化。（圖／翻攝自推特）▲▼SAKAMOTO DAYS 坂本日常。（圖／翻攝自推特）

自 2025 年初開播以來《坂本日常》憑藉精彩的戰鬥場面、犀利幽默與溫馨家庭橋段，迅速累積全球人氣，成為 Netflix 上半年觀看數最高的動畫之一。如今該系列宣布將製作真人版電影，並計劃分為上下兩部上映。主演由目黑蓮擔綱，他近年活躍於戲劇、音樂與模特兒領域，被視為最具人氣的新生代演員之一。導演則由福田雄一出任，他曾執導真人版《銀魂》，以精準的喜劇節奏與創意舞台設計聞名，被寄予厚望能將《坂本日常》熱血精神搬上大銀幕。

故事講述曾是傳說級殺手的 坂本太郎，如今只想安穩經營雜貨店，卻不斷被捲入危機，必須在守護家庭與對抗敵人間掙扎。真人版將完整展現原作兼具動作與喜劇的特色。更多細節預計將於 2025 年 9 月 23 日公開。

關鍵字：SAKAMOTO DAYS坂本日常

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

推薦閱讀

日選手接力秀《航海王》魯夫2~5檔帥炸！世界田徑賽粉絲狂致敬

《沉默之丘f》完整版試玩老實說！跳脫系列作「用鐵水管打天下」

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

終止《鬼滅》10連霸！《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億...好評大爆發　

死亡慶祝炎上！《羊蹄山戰鬼》開除失言員工　呼籲謀殺零容忍

太扯...英女子玩《GTA》結果遇警匪大戰　車撞進現實臥室超驚悚

最貴《寶可夢》卡牌再成交！拍賣竟破1億...價值宛如豪宅

任天堂直播流量超高逼近300萬！超iPhone 17發表會擠今年第三

美國男大賣假任天堂Switch遭逮　搜刮總價過千萬恐面15年監禁

《寶可夢》旅遊系列！耿鬼頸枕戴上一秒變身睡覺　還有護照套

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

最貴《寶可夢》卡牌成交價竟破1億

《任天堂明星大亂鬥》藏反盜機制

《艾爾登法環》56歲新手全通關

《鬼滅之刃》印度上映變演唱會

《超級瑪利歐兄弟驚奇》喜見彩蛋

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

英女子玩《GTA》結果遇警匪大戰

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

《羊蹄山戰鬼》開除失言員工

最新新聞

日選手接力秀《航海王》魯夫2~5檔

《沉默之丘f》完整版試玩老實說！

《坂本日常》改編真人電影

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億

《羊蹄山戰鬼》開除失言員工

英女子玩《GTA》結果遇警匪大戰

最貴《寶可夢》卡牌成交價竟破1億

任天堂直播流量超高逼近300萬

美國男大賣假任天堂Switch遭逮

《寶可夢》耿鬼頸枕可愛推出

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366