最貴《寶可夢》卡牌再成交！拍賣竟破1億...價值宛如豪宅

記者楊智仁／綜合報導

經常被譽為最稀有寶可夢卡牌的「皮卡丘插畫家」（Pokémon Illustrator），再度刷新收藏界紀錄，一張 PSA 9 等級的卡片於 eBay 拍賣中以 400 萬美元（約新台幣 1.28 億）成交，鞏固其「寶可夢聖杯」的地位。

▼「皮卡丘插畫家」成交。（圖／翻攝自ebay）

這張卡牌最初於 1998 年日本《CoroCoro》漫畫舉辦的比賽中頒發，全世界目前僅有 20 到 39 張流通。最大特色在於將卡片上的「TRAINER」字樣替換為「ILLUSTRATOR」，插圖則是皮卡丘揮舞巨大畫筆。當時或許僅是特製紀念，但隨著寶可夢 TCG 崛起，這批卡片成為全球收藏家爭相追逐的稀世珍品。

該卡牌保存狀態決定了價值，2022 年 YouTuber 羅根・保羅（Logan Paul）以 527.5 萬美元購入 PSA 10 等級版本，成為史上最昂貴寶可夢卡。根據外媒報導，這次以 400 萬美元成交的 PSA 9 版本來自收藏家 smpratte，他曾在 2013 年僅以 5 萬美元售出同款，短短十年間價值暴漲近 80 倍。

自 2020 年疫情封鎖期間，寶可夢卡牌市場因懷舊潮而急速升溫。2022 年保羅的高調購買更推波助瀾，帶動全球投資者與玩家投入市場。雖然部分專家認為這波熱潮難以持久，但 PSA 9 能以超過去年 62.5 萬美元的成交紀錄暴漲至 400 萬，顯示市場對此卡牌的追捧依舊強烈。

歷年成交紀錄整理

2000 年初：約 23,000 美元

2014 年 5 月：90,000 美元（PSA 9）

2016 年 11 月：54,970 美元（PSA 9）

2022 年 4 月：5,275,000 美元（PSA 10，Logan Paul 購入）

2022 年 6 月：840,000 美元（PSA 9）

2023 年 9 月：495,000 美元（CCG 10）

2023 年 12 月：137,000 美元（PSA Altered）

2025 年 8 月：625,000 美元（PSA 9）

2025 年 9 月：4,000,000 美元（PSA 9）