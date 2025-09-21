ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》印度上映像演唱會...觀眾狂尖叫、全場拿手機錄影

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》這股熱潮吹向世界，根據官方統計全球總觀影人次已達 5500 萬 4375 人，累計票房突破 680 億日圓。先前電影在印度上映，現場觀眾狂歡氣氛彷彿演唱會，甚至許多人拿起手機錄影引發社群討論。

▼《鬼滅之刃》全球颳起旋風。（圖／翻攝自鬼滅推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃》日本上映 60 天票房突破 330 億日圓，超越《神隱少女》登上日本影史票房第二名；台灣部分僅一個月票房即突破 7.4 億元大關，創下台灣動畫影史新紀錄；北美9 月上映後 7060 萬美元成績，創下高懸 26 年的北美影史最佳日本動畫電影首映紀錄。然而《鬼滅》全球超高人氣也伴隨著亂象，澳洲有人拿道具刀觀影被警方沒收、美國有人看戲到一半原地小便波及旁人大打出手，先前電影在印度上映，觀眾的熱情程度甚至可以用瘋狂來形容。

根據社群上分享影片，在善逸出場時全場觀眾開始熱情尖叫，現場彷彿是大型演唱會，而且大部分觀眾都拿出手機開始錄影，該氣氛與我們熟知的觀影氛圍完全不同。當然每個國家都有自己文化予以尊重，不過拿出手機錄影仍屬於盜錄行為，過去《鬼滅》官方也一再呼籲「「違反《電影盜錄防止法》與《著作權法》，可能面臨最重10年以下有期徒刑、1000萬日圓以下罰金。」

▼不少觀眾直接拿出手機開始錄影。（圖／翻攝自@AnimeInfoDaily推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

【還以為是AI】女兒從澳洲飛回台幫媽慶生！驚喜現身合照

