《出租女友》被嫌太拖...漫畫照賣破千萬本、動畫出第五季

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃作品很「水」。不過《出租女友》所繳出的成績相當成功，目前漫畫已經要出版第 42 卷，動畫第五季也確定製作。

《出租女友》邁入第 8 年為連載最久的戀愛喜劇作品，日本單行本於 9 月 17 日推出單行本第 42 卷 ( 跟七龍珠一樣多 )、累積發行超過 1400 萬冊，然而漫畫劇情進展極致緩慢，今年 7 月漫畫第 380 話的急轉彎劇情引發讀者不滿，甚至就連宮島禮吏的媽媽都把作者罵了一頓，如今兩個月過去了，官方最新的 42 卷推文下方仍有不少網友在問「何時完結」、「甚麼時候會和男主交往呢。」

《出租女友》最大賣點來自其美麗畫風，每位女角都相當精緻，儘管劇情遭到質疑，不過動畫漫畫兩方都繳出好成績，在第四季放送完畢後，官方隨機宣布動畫第五季將會在 2026 年播出，同步釋出千鶴、和也並肩站在一起的視覺圖。而究竟兩人何時會在一起呢，只能等待作者給我們答案。