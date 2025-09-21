《任天堂明星大亂鬥》竟藏反盜機制　玩69次困「瑪利歐」宇宙

記者楊智仁／綜合報導

任天堂向來以嚴格打擊盜版著稱，而近日有玩家研究發現，早在 N64 時期的《任天堂明星大亂鬥》就暗藏精巧的反盜版機制。該機制不會立即鎖死遊戲，而是透過「延遲觸發」讓盜版玩家逐步陷入麻煩，最終甚至會被困在所謂的「瑪利歐次元」之中。

▼《任天堂明星大亂鬥》暗藏精巧的反盜版機制。（圖／翻攝自任天堂）

根據遊戲帳號 Supper Mario Broth 引述 The Cutting Room Floor 維基研究，《大亂鬥》卡帶內共有四個反盜版觸發條件，例如，當對戰模式累積遊玩 22 次，角色擊退數值將被隨機化，讓比賽全靠運氣；而在第 69 次進入對戰模式時，無論選擇任何角色全都會變成瑪利歐，唯一解法就是刪除存檔。此外，單人模式若遊玩 43 次搖桿操作範圍將被縮減一半，導致移動與攻擊困難；進入單人模式 93 次後對戰地圖會被強制固定為碧姬城堡。

換句話說，盜版遊玩次數越多體驗就越惱人，專家分析指出，這種設計比單純封鎖遊戲更高明，若遊戲完全無法啟動，盜版者可輕易找出並破解觸發點，但隨機出現的「奇怪 Bug」卻難以追查，讓玩家誤以為是卡帶本身問題。類似的反盜版手段也見於其他遊戲，例如 2011 年的《重裝武力3：BFE》，若觸發盜版偵測，玩家會被一隻巨大且無法擊敗的蠍子怪物全程追殺，此類創意手法再度凸顯任天堂在反盜版上的獨特思維。