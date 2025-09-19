《刺客教條：黑旗》重製細節曝光　傳刪現代劇情「女海盜」回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而近幾年就有傳出《刺客教條：黑旗》將會迎來重製版，如今隨著雕塑商和配音員間接證實此事，讓許多玩家不免期待。對此，近日就有消息人士透露遊戲將會刪除現代劇情，回歸女海盜瑪麗．里德故事，玩法上會更像近期《刺客教條：暗影者》的RPG風格。

▼《刺客教條：黑旗》重製細節曝光。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》）

根據外媒報導，多年來《刺客教條：黑旗》一直被外界譽為該系列的熱門之作之一，遊戲不僅完美地融合了海盜主題與典型的《刺客教條》遊戲模式，在2013年發行時就為玩家帶來了耳目一新的體驗。雖然航海機制在後續的《刺客教條》系列遊戲中也有多次回歸，但可以說《刺客教條：黑旗》是把此設定帶紅的開山鼻祖。如今，距離該系列首次發行已過去近12年，關於其重製版的傳聞也在先前雕塑商Pure Arts和主角愛德華配音員Matthew Evans間接證實即將推出。

沒想到近日又有消息人士向Jeux Vidéo Magazine透露關於《刺客教條：黑旗》重製細節，其中將會刪除現代劇情內容，取而代之的是添加更多以愛德華海盜時代劇情（與原版相比會增加幾個小時），遊戲玩法會更偏向於近期《刺客教條：暗影者》的RPG風格，同時也會使用Ubisoft的新Anvil Pipeline引擎（與《刺客教條：暗影者》相同引擎），關於 2013 年刪除的女海盜瑪麗·里德的故事劇情也將會重新加入，此外據傳陸地與船航行連接畫面不會再進入讀取畫面，預估可能是2026年3月上市，但也可能會延後到2026年底推出。

不管如何Ubisoft並未正式公開關於《刺客教條：黑旗》正在重製事實，因此遊戲是否重新上市尚未可知，但有鑑於《刺客教條：黑旗》原版熱烈好評，重製版一旦成功推出，想必會再次掀起玩家心中航海熱潮。