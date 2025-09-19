ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光　傳刪現代劇情「女海盜」回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而近幾年就有傳出《刺客教條：黑旗》將會迎來重製版，如今隨著雕塑商和配音員間接證實此事，讓許多玩家不免期待。對此，近日就有消息人士透露遊戲將會刪除現代劇情，回歸女海盜瑪麗．里德故事，玩法上會更像近期《刺客教條：暗影者》的RPG風格。

▼《刺客教條：黑旗》重製細節曝光。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》）

▲▼《刺客教條：黑旗》重製細節曝光。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》）

根據外媒報導，多年來《刺客教條：黑旗》一直被外界譽為該系列的熱門之作之一，遊戲不僅完美地融合了海盜主題與典型的《刺客教條》遊戲模式，在2013年發行時就為玩家帶來了耳目一新的體驗。雖然航海機制在後續的《刺客教條》系列遊戲中也有多次回歸，但可以說《刺客教條：黑旗》是把此設定帶紅的開山鼻祖。如今，距離該系列首次發行已過去近12年，關於其重製版的傳聞也在先前雕塑商Pure Arts和主角愛德華配音員Matthew Evans間接證實即將推出。

沒想到近日又有消息人士向Jeux Vidéo Magazine透露關於《刺客教條：黑旗》重製細節，其中將會刪除現代劇情內容，取而代之的是添加更多以愛德華海盜時代劇情（與原版相比會增加幾個小時），遊戲玩法會更偏向於近期《刺客教條：暗影者》的RPG風格，同時也會使用Ubisoft的新Anvil Pipeline引擎（與《刺客教條：暗影者》相同引擎），關於 2013 年刪除的女海盜瑪麗·里德的故事劇情也將會重新加入，此外據傳陸地與船航行連接畫面不會再進入讀取畫面，預估可能是2026年3月上市，但也可能會延後到2026年底推出。

不管如何Ubisoft並未正式公開關於《刺客教條：黑旗》正在重製事實，因此遊戲是否重新上市尚未可知，但有鑑於《刺客教條：黑旗》原版熱烈好評，重製版一旦成功推出，想必會再次掀起玩家心中航海熱潮。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

推薦閱讀

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」：我做錯就活該被噴

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光　傳刪現代劇情「女海盜」回歸

《RF Online Next》10小時搶先體驗心得！重現21年經典神作　巨型機器人大戰爽感滿分

《絲綢之歌》玩家「0受傷」擊敗所有Boss　高超技術引網驚太瘋狂

《惡靈古堡9》加入「新恐怖」系統　復古元素玩弄情緒起伏

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

《索尼克賽車交叉世界》偷臭瑪利歐賽車　重現30年前經典廣告　

大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場　第一人稱懸疑打造噩夢迷宮

不畏訴訟！《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲　承諾優化推新內容

Steam搶先體驗也封鎖「成人遊戲」？開發者嘆：規則突然變了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

《惡靈古堡9》加入新恐怖系統

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光

《索尼克賽車交叉世界》臭瑪利歐

《RF Online Next》搶先體驗心得

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《孤獨搖滾》編劇「刪原作雜音」炎上

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

《絲綢之歌》玩家0傷擊所有Boss

最新新聞

哈耿突開台「雙手被打紅求原諒」

《刺客教條：黑旗》重製細節曝光

《RF Online Next》搶先體驗心得

《絲綢之歌》玩家0傷擊所有Boss

《惡靈古堡9》加入新恐怖系統

Array

《索尼克賽車交叉世界》臭瑪利歐

大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場

《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲

Steam搶先體驗也封鎖「成人遊戲」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366