《邊緣禁地4》PC優化惹爭議　執行長反駁只是0.01%玩家氣炸

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》，先前就由於執行長不當發言讓遊戲一度炎上。如今遊戲已在9月12日正式上線，然而近日卻有許多玩家反映遊戲PC效能最佳化問題，沒想到執行長Randy Pitchford又出面反駁，「認為遊戲本身運作非常好，這只是客服處理不到0.01%」，讓玩家再度感到不滿。

▼《邊緣禁地4》執行長發言再度炎上。（圖／翻攝自《邊緣禁地4》Steam）

事情其實是，在上市前就因為80美元爭議鬧沸沸揚揚的《邊緣禁地4》終於在9月12日於PC平台正式上市，而Switch 2玩家則是要等到10月3日，對此也吸引不少玩家前往遊玩，畢竟《邊緣禁地》系列迄今為止銷量超過8700萬套，因此也讓許多人期待官方究竟會帶給玩家什麼樣新體驗。

雖說遊戲上市前，外媒給出的綜合評價有84分，但在Steam平台玩家卻給出褒貶不一，其中問題都是集中在最佳化仍需要改善，然而正當玩家以為官方會適時處理，沒想到近日執行長Randy Pitchford卻出面表示，「針對遊戲各種優化問題，實際上在官方客服的回報率中只有佔安裝率的1%而已，並且超過一半0.55%都是在回報SHiFT帳號等問題。第二多則是關於家用主機版的FOV視野調整機制，而這點他們正在處理當中，PC效能問題只佔0.04%，其中又只有0.009%才是有效問題」。他認為遊戲確實仍有需要改進的地方，但玩家還是必須搭配不同硬體組合，依照官方要求最低規格進行遊玩。

消息一出後，讓原本已經不滿的玩家直接氣炸，紛紛貼出Steam上褒貶不一的評價，指出客服回報率不代表所有玩家立場，並且不該把問題歸咎在玩家所使用硬體設備，而是要去替玩家設想如何讓遊戲優化更好，與其和玩家爭論誰對誰錯，還不如好好面對現在遊戲問題，才是遊戲處理最佳典範。