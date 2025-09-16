ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來就成為遊戲圈矚目焦點，不過關於「遊戲鑰匙卡」卻是惹出不少爭議，先前也遭到日本最大NDL拒絕保存。如今又有玩家譴責鑰匙卡只是想剝削玩家錢財減少開發成本，對此前卡普空開發者杉森正和則是出面緩頰表示，「為了保存遊戲產業，產品壽命更長久」。

▼ 玩家譴責任天堂鑰匙卡是在損害玩家權益。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，「遊戲鑰匙卡」自從推出後就一直飽受爭議，原因出自這項功能只是儲存用於下載遊戲的數位許可證，而非軟體本身，因此讓玩家認為鑰匙卡阻礙了遊戲原有保存，並譴責其主要目的是只是讓發行商在不斷提高產品價格的同時能夠減少成本支出。

對此，前卡普空開發者兼資深遊戲作曲家杉森正和 (Masakazu Sugimori)則是透過個人社群反駁關於任天堂只是想剝削玩家錢財說法，他認為關於遊戲鑰匙卡的批評中，有一點是合理的，那就是它們最終可能會導致玩家合法購買的遊戲，因為發行商的判斷而無法暢玩。但同時，他也提出另一個觀點，表示「原本實體商品能永遠一直使用嗎？」，其實大多數情況下，他認為不能，畢竟實體商品還是有使用壽命，最終會損壞，而鑰匙卡則是沒有使用壽命限制，其目的是為了保存遊戲產業，再加上任天堂開發現金儲備，截至2025年3月已達137.2億美元，因此並沒有想要削玩家錢財的理由。

杉森正和所說的觀點或許屬實，但他自己也認為過於理想，畢竟任天堂所進行舉動，會牽涉到其他開發商是否能生存的關鍵，但仍有部分玩家認為可以接受遊戲鑰匙卡目的是想保存遊戲產業未來，但因為實體卡帶偷工減料，所減少下來的成本沒有回饋給玩家，才是讓玩家非常不滿的主要原因。

