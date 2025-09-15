ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日再度擴充其法律武器庫，獲得一項與「召喚副角色讓其進行戰鬥」相關的專利（專利號 12,403,397）。該專利被指針對玩法相似《幻獸帕魯》，並在美國專利局毫無阻力下通過，引發遊戲產業內外的激烈討論。

▼任天堂近日再度擴充其法律武器庫。（圖／翻攝自@Palworld_EN）

遊戲知識產權律師 Kirk Sigmon 率先批評這項專利是「美國制度的一次失敗」，並指出審查流程對任天堂過於寬容，而寶可夢公司前首席法務官 Don McGowan 也對此表達懷疑，認為該專利可能無法在法院中站得住腳。McGowan 指出，「我祝任天堂與寶可夢一切順利，但若有其他開發商選擇完全無視這項專利，任天堂提告時，對方只要展示數十年的既有技術就能反駁。」

儘管專利在法院可能面臨被判無效的風險，但業界擔憂其存在本身就會對中小型開發商產生壓力，多數開發商無力承擔動輒數百萬美元的專利訴訟成本，而任天堂卻擁有充足資源。遊戲產業律師 Richard Hoeg 表示，「申請此類專利顯示任天堂確實打算採取法律策略防禦潛在競爭者，但這種策略不一定需要實際訴訟，專利存在所帶來的『混淆效應』就足以讓投資與開發卻步。如果任天堂看似隨時會出手，這種威懾可能已經足夠，不必真的採取行動。」

