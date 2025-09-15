ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

彩虹社VTuber「圭利」百萬企劃達成　本尊親謝：驕傲一輩子

記者黃冠瑋／綜合報導

彩虹社（Nijisanjiにじさんじ）所屬VTuber「圭利•奧什•迦爾」（Gwelu Os Gar）自從8日宣布因家庭因素決定將在10月9日隱退後，引起許多粉絲感到不捨。對此粉絲為了完成圭利最後「無限輪播100萬企劃直播」，更是飆破47萬增長人數，短短五日便達成百萬訂閱，讓本尊表示感謝並直言，「以一輩子為傲」。

▼彩虹社VTuber「圭利」百萬訂閱達成。（圖／翻攝自x／@Gwelu_os_gar）

 ▲▼彩虹社VTuber「圭利」百萬訂閱達成。（圖／翻攝自x／@Gwelu_os_gar）

圭利•奧什•迦爾自2019年11月底出道，隸屬於彩虹社中夜王國，同時也是少數在企業勢中公開已婚身分的VTuber，過去圭利長期以來多次主持彩虹社各種大型企劃與活動，為粉絲帶來許多新奇有趣的內容，也因為時常主持活動再加上本身是暗夜精靈，因此被粉絲冠以夜精靈司儀稱號，本人也在先前透露兒子上學後將會作為隱退契機，最終決定於今年10月畢業。

如今粉絲為了完成他最終目標「無限輪播100萬企劃直播」，更是在短短五日飆破47萬增長人數，根據統計網站Playboard資料顯示，自從圭利在9月8日正式發表將從彩虹社畢業後，訂閱數就從53萬飆升至82萬，而後又在短短5天內不斷激增，最終成功達成百萬訂閱，一舉成為彩虹社內訂閱數第11高的VTuber。

雖說這是作為圭利畢業粉絲為他獻上最後的禮物，但能有如此佳績相當不容易，畢竟如果早期就有在關注圭利的粉絲會發現，原本圭利就有舉辦類似得企劃，但當時僅僅只是22萬訂閱起步，最終花了131天才升至35萬，因此實屬不易。如今隨著百萬訂閱達成，讓圭利本人親自寫下，「謝謝大家讓我在最後的最後，實現了達成百萬訂閱的夢想，這份榮耀，我會一輩子引以為傲」。

