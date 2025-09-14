《超級瑪利歐》電影新作明年上映　07年Wii經典「銀河」為舞台

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於的 Nintendo Direct 發表會中，正式宣布與 Illumination（照明娛樂）再度合作，推出全新動畫電影 《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie），該片改編自 2007 年 Wii 平台經典遊戲，將於 2026 年 4 月 3 日於美國上映、4 月 24 日於日本上映。

▼超級瑪利歐銀河電影版。（圖／翻攝自任天堂）

新作將以《超級瑪利歐銀河》為靈感展開全新冒險，官方在發表會中釋出首支預告，雖然僅透露少量片段，但已公開正式片名與 Logo，確立本作將延續遊戲中銀河探索的舞台。原班卡司回歸 Chris Pratt 飾演瑪利歐、Anya Taylor-Joy 飾演碧姬公主、Charlie Day 飾演路易吉、Jack Black 飾演庫巴、Keegan-Michael Key 飾演奇諾比奧。

《超級瑪利歐銀河電影》距離上映僅剩約七個月，除此之外，慶祝瑪利歐 40 歲生日官方也帶來一系列消息，包含今年10 月 2 日將發售 Switch 版的《超級瑪利歐銀河》+《超級瑪利歐銀河2》的複刻合集版、明年在京都舉辦首次瑪利歐路跑馬拉松、《瑪利歐網球 Fever》預計 2026 年 2 月 12 日登上 Nintendo Switch 2 等等。