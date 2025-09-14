ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《超級瑪利歐》電影新作明年上映　07年Wii經典「銀河」為舞台

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於的 Nintendo Direct 發表會中，正式宣布與 Illumination（照明娛樂）再度合作，推出全新動畫電影 《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie），該片改編自 2007 年 Wii 平台經典遊戲，將於 2026 年 4 月 3 日於美國上映、4 月 24 日於日本上映。

▼超級瑪利歐銀河電影版。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼超級瑪利歐銀河電影版。（圖／翻攝自任天堂）

新作將以《超級瑪利歐銀河》為靈感展開全新冒險，官方在發表會中釋出首支預告，雖然僅透露少量片段，但已公開正式片名與 Logo，確立本作將延續遊戲中銀河探索的舞台。原班卡司回歸 Chris Pratt 飾演瑪利歐、Anya Taylor-Joy 飾演碧姬公主、Charlie Day 飾演路易吉、Jack Black 飾演庫巴、Keegan-Michael Key 飾演奇諾比奧。

《超級瑪利歐銀河電影》距離上映僅剩約七個月，除此之外，慶祝瑪利歐 40 歲生日官方也帶來一系列消息，包含今年10 月 2 日將發售 Switch 版的《超級瑪利歐銀河》+《超級瑪利歐銀河2》的複刻合集版、明年在京都舉辦首次瑪利歐路跑馬拉松、《瑪利歐網球 Fever》預計 2026 年 2 月 12 日登上 Nintendo Switch 2 等等。

關鍵字：超級瑪利歐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

推薦閱讀

創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿　玩家抗議「遊戲下架」Xbox

只有42天開發！米哈遊新人極限挑戰秀創意　派對遊戲到解謎佳作

《超級瑪利歐》電影新作明年上映　07年Wii經典「銀河」為舞台

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市！雙人協力、同步打擊抵禦魔王

任天堂復刻3D主機Virtual Boy　第一部失敗主機、藉Switch重生

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣！《曼迪動漫市集》高雄開跑

3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《超級瑪利歐》電影新作明年上映

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市

任天堂復刻3D主機Virtual Boy

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

3A《007曙光初現》實機預告曝光

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

最新新聞

韓玩家用樂高重現復古機殼

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

米哈遊新人挑戰42天極限開發

《超級瑪利歐》電影新作明年上映

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市

任天堂復刻3D主機Virtual Boy

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

3A《007曙光初現》實機預告曝光

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

前Xbox副總也談遊戲訂閱利弊

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366