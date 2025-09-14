ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂復刻3D主機Virtual Boy　第一部失敗主機、藉Switch重生

記者楊智仁／綜合報導

任天堂先前在直播發表會宣布，旗下早期虛擬實境遊戲機 Virtual Boy 將於 2026 年 2 月 17 日 正式登上 Nintendo Switch Online + 擴充包，並同步推出實體復刻配件，玩家只需將 Switch 或 Switch 2 插入該配件，即可遊玩 Virtual Boy 遊戲。

▼Virtual Boy 即將在明年回歸。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼任天堂 。（圖／翻攝自任天堂）

Virtual Boy 最初於 1995 年上市，被視為任天堂最具爭議的主機之一，眼鏡式的設計可以呈現具備 3D 立體感的畫面，但由於高價與紅黑單色顯示效果不佳，加上與 PlayStation 與 Saturn 次世代主機爭霸戰中失利，僅發售不到一年便停產。然而該平台仍誕生過幾款經典之作，如《Virtual Boy 瓦利歐樂園》與《瑪利歐網球》，在玩家心中留下獨特記憶。

▲▼任天堂 。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂 。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂表示，遊玩 Virtual Boy 遊戲需搭配專用配件，設計完整復刻 1995 年初代 Virtual Boy 的外觀，建議售價 9,980 日圓，此外還將推出紙板模型版本，經典遊戲 14 款作品陸續上線包括：《瑪利歐網球》、《銀河彈珠台》、《超級瑪利歐樂園3 瓦利歐樂園》等等。Virtual Boy 遊戲僅限 Switch Online 擴充包用戶遊玩，該方案同時包含 N64、GBA、SEGA 等遊戲。

關鍵字：Virtual Boy

