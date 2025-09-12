ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Nintendo Today!》繁中正式支援　可連動iOS行事曆萌到炸開

記者蘇晟彥／綜合報導

以「每日送達的任天堂」為號召，將發布各種關於任天堂的活動、有趣內容的《Nintendo Today!》12日正式在台灣Apple Store／Google Play上架。玩家只需要連動到Nintendo Account，就可以自由連動到iOS的「日曆」或Android的「Google日曆」，同時Nintendo Direct直播也將可以從App觀看繁體中文版。

▲▼ 。（圖／Nintendo）

每天送達各種與任天堂有關的活動、遊戲資訊及有趣內容，像日曆般的智慧型手機專用用應程式——《Nintendo Today!》於今天開始發布。

動畫行事曆
超級瑪利歐、薩爾達傳說、動物森友會、斯普拉遁、皮克敏、星之卡比……你所選擇的遊戲系列將會以動畫告知日期。
每天送達的內容
除了關於「Nintendo Switch 2」的新聞外，也會每天送達影片或漫畫等為你量身打造的內容。

查看活動行程及您的行程
 可以在任天堂的活動行程查看軟體發售日等日期。只要與iOS的「日曆」或Android的「Google日曆」連動，也會顯示你的行程。

使用小工具自訂主畫面
 設定日曆等小工具，用你喜歡的遊戲系列自訂主畫面吧。

▼可以跟iOS行事曆、Google行事曆聯動。

▲▼ 。（圖／Nintendo）

