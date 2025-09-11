任天堂前社長都覺得難...《動物森友會》英文版曾被認為不可能

記者楊智仁／綜合報導

任天堂長青遊戲《動物森友會》系列的英文在地化過程，近日由前美國任天堂在地化經理 Leslie Swan 在外媒專訪中揭露，她分享了從碧姬公主的意外配音，到率領團隊克服文化差異完成在地化的幕後故事。

▼《動物森友會》系列的英文在地化過程。（圖／翻攝自任天堂）

Swan 於 1988 年加入美國任天堂，最初擔任官方雜誌《Nintendo Power》撰稿兼編輯，直到《超級瑪利歐64》，她首次被委託參與在地化，並因是當時開發部門唯一能說英文的女性員工，意外成為碧姬公主英語配音。隨後，她被任天堂高層請求成立新的在地化團隊，並以「翻譯與創意寫手能協作」為原則組建小組，開啟長達數十年在地化工作。

談及最困難的專案 Swan 直言《動物森友會》首屈一指，當時製作人 手塚卓志 親自向她提出請求，並提醒這將是極為困難的任務，「幾乎所有要素都帶有日本獨特文化，無法直接翻譯」，角色名字、口頭禪、節慶活動等都必須「重新創作」才能讓西方玩家感受到趣味。當時團隊成員集中在會議室裡，一次決定所有家具名稱或角色設定，甚至還必須考慮未來的周邊商品展開。

其後，她還參加了與時任社長 岩田聰 及開發團隊的會議，當她表示已被手塚委託負責英文版時，岩田笑著驚訝說，「我完全不知道妳要怎麼做到，遊戲實在太過日本在地化了。」不過在眾人的努力下《動物森友會》一步步跨越語言與文化，成為全球知名的任天堂品牌，外界也關注未來在 Nintendo Switch 2 上是否會迎來新作。