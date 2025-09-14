《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿　玩家抗議「遊戲下架」Xbox

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂首發遊戲《瑪利歐賽車世界》不管是遊戲玩法或是角色內容都深受玩家矚目，遊戲也在上市首月直接佔據暢銷排行榜第三名，光是銷售就輕鬆超越當時熱銷《薩爾達傳說曠野之息》的上市表現。然而熱賣的同時卻也遭人眼紅，竟有人模仿推出山寨版《Marcus Kart World》，還直接上架Xbox引起許多玩家不滿。

▼《瑪利歐賽車世界》太紅遭人惡意模仿上架到Xbox。（圖／翻攝自X／@Nintenderos）

根據外媒報導，《瑪利歐賽車世界》作為任天堂Switch2的首發遊戲，已經創下多項紀錄，根據統計該遊戲的銷量幾乎與Switch2主機的銷量持平，目前已超過500萬份。然而，這款遊戲對於任天堂來說算是屬於本家獨佔遊戲，因此如果想玩這款遊戲則必須購買Switch2才能遊玩，也或許是遊戲太紅，因此一些獨立開發者私自試圖透過模仿方式將遊戲移植到Xbox等其他主流平台。

對此，就有國外玩家發現在Xbox官方商店中出現了一款《Marcus Kart World》，售價8美元（約新台幣240元），不僅名字與《瑪利歐賽車世界》相似，在點開遊戲介面後，竟發現宣傳圖、標題所用字體幾乎一模一樣，讓許多玩家直呼簡直就是抄襲只是想騙取玩家錢財。

不過，卻有部分玩家認為，「儘管《Marcus Kart World》使用了虛假的封面設計，但其遊戲玩法並不一定與《瑪利歐賽車世界》相似，因此並未違反版權法」。另一部分玩家則表示，「無論開發者的意圖如何，像微軟這樣的可靠遊戲平台都應該加強品質檢查，以防止此類低品質遊戲的出現」。這也不是第一次遊戲太紅遭到其他人惡意抄襲，像是《PEAK》就慘遭毒手，至於目前微軟是否出手下架遊戲還有待確認。