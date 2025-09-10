ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日網熱議《哆啦A夢》空地值三億日圓　讓小朋友玩地主根本聖人

記者楊智仁／綜合報導

具有日本國民動畫之稱的《哆啦A夢》深受廣大觀眾喜愛，除了年年都會推出全新作品之外，許多經典道具、場景、劇情也都讓粉絲回味無窮。而相信看過作品的人都對大雄家附近的「土管空地」充滿印象，近期日本網友在社群上表示，「這塊地價值至少 3 億日圓，地主卻願意讓小朋友玩耍根本是『聖人』」，該貼文也意外引起許多人討論。

▼哆啦A夢「土管空地」。（圖／doraemonwakuwakuskypark）▲▼哆啦A夢空中樂園。（圖／doraemonwakuwakuskypark）

「土管空地」是大雄、胖虎、小夫、靜香的聚集地，可以說是《哆啦A夢》代表性的場景之一，先前就有網友指出，「聽說那塊空地其實是有地主的，而且價值大概有 3 億日圓，但地主願意讓小孩當遊樂場使用，這不是聖人嗎？」該貼文引發討論至今吸引超過百萬觀看，大家於下方留言開始討論地主為什麼不賣掉空地，以及當時的時代背景考察。

網友表示，「真的聖人，這裡還時常會有怪音波 ( 胖虎開演唱會 )」、「沒把它改成停車場，還照樣繳固定的稅這根本是聖人吧」、「東京都內反正土地會漲價，就算放著也沒關係」、「放那些土管，搞不好是一種節稅對策」、「其實土管空地，本來就是以藤子‧F‧不二雄老師少年時代 1940 - 1969 的街景為原型，那時候這樣的空地很常見，但因為連載時間太長進入泡沫經濟時期，就意外衍生出奇妙的概念『在東京都內放著超貴空地不用的地主大叔。』」

關鍵字：哆啦A夢

