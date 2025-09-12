ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鳴潮》「女漂泊者」中配遭撤換　網猜恐言論霸凌本尊急喊冤

記者黃冠瑋／綜合報導

由《戰雙帕彌什》開發商庫洛遊戲所打造的開放世界作品《鳴潮》，於8日突然發布聲明，宣布將撤換遊戲女主角「漂泊者」中文配音員杜晴晴（綽號龜娘），並重新錄製所有相關內容，官方雖未明確說明原因，但許多網友猜測可能與近期網路霸凌、激起遊戲社群對立事件有關，導致官方不得不撤換配音工作。

▼《鳴潮》女主角「漂泊者」中文配音遭撤換。（圖／翻攝自X／@WW_JP_Official）

▲▼《鳴潮》女主角「漂泊者」中文配音遭撤換。（圖／翻攝自X／@WW_JP_Official）

事情起因其實是，杜晴晴（綽號龜娘）在去年五月時曾提出會玩一款「我有參與錄製女角色的遊戲」、「這遊戲名字縮寫是MC」，讓當時許多玩家都猜測可能就是鳴潮這款遊戲，因為當時正好上市再加上女主角中文配音員正式由龜娘擔任，然而後續確實本人有玩遊戲，只不過都是其他款遊戲，因此引發部分鳴潮玩家不滿，再加上事後龜娘澄清自己玩哽造成的誤會，讓她的粉絲太過猖狂直接與嘲諷那些鳴潮玩家，於是掀起了一場不可收拾的大戰。

然而原本只是網路上粉絲互相的口水戰，但卻因為龜娘只刪除《鳴潮》玩家的言論，卻放任其他攻擊《鳴潮》玩家的言論，讓《鳴潮》玩家再次怒火中燒，後續一名網友僅僅只是提醒，「管好評論區」等標語就引來龜娘回擊，「委屈就不要散發無端惡意給別人，好嗎」，導致該名網友被大量肉搜，因此引發鳴潮向官方發起抵制杜晴晴，希望撤換配音員，官方也基於玩家訴求，於9月8日公告撤換，將於後續版本逐漸補上新配音。

對此，龜娘在第一時間聽到撤換公告消息表示遺憾，強調自己沒有運用身分霸凌任何素人，並澄清整個事情經過，提到起初會玩有縮寫MC的遊戲，在其他場直播已經提到很多次指的就是《Minecraft》，根本沒有什麼暗示說法，當天也確實有考慮要玩《鳴潮》，但由於頭痛再加上太忙，導致一直沒有體驗這款遊戲。而關於肉搜事情，最初她沒想過會發生，並有私下與該名網友道歉，並且貼出紀錄，願意為對方付錢打官司，但對方對外卻堅稱根本沒有聯絡，因此龜娘也決定委託律師依法向對方提起訴訟。

關鍵字：鳴潮

