ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

記者黃冠瑋／綜合報導

近年來許多遊戲商為了造福玩家而推出自己遊戲訂閱服務，只要透過每個月較為便宜訂閱費就能暢玩平台上所有遊戲，像是微軟的XGP、索尼的遊戲目錄等，自從前PlayStation總監點出此模式弊端後，前Bethesda主管也跟進譴責此事，如今前Xbox副總Shannon Loftis也同意此觀點並聲稱犧牲了零售利益。

▼前Xbox副總裁也認為「遊戲訂閱」存在弊端。（圖／翻攝自X／@XboxGamePass）

▲▼前Xbox副總裁也認為「遊戲訂閱」存在弊端。（圖／翻攝自X／@XboxGamePass）

根據外媒報導，關於遊戲訂閱制的問題其實早在先前PlayStation前總監吉田修平就有點出，此模式下很容易讓開發者陷入困境，沒想到事隔多日前Bethesda主管Pete Hines近日接受採訪，又再度點出遊戲訂閱弊端，視這種短期利益是在傷害遊戲產業未來，就好比這款遊戲成功，但因為購買方式不同沒辦法完全反饋到遊戲開發工作者身上，這也會導致工作室不堪成本而倒閉。

此外，從近幾年遊戲大作其實不難看出，就目前而言所有的遊戲訂閱制服務背後都是遊戲大廠所佔據，像是XBOX、Ubisoft、EA等，而這也造成那些只想透過每個月更便宜訂閱服務的玩家們而言，就只能在訂閱平台上遊玩，這樣反而大大降低遊戲的創新，時間一久玩家反而會覺得遊戲內容都是陳腔濫調。

如今，曾待過產業三大巨頭微軟的前副總裁Shannon Loftis近日同意Pete Hines觀點，認為雖然Game Pass曾讓小品遊戲翻紅，像是《人類一敗塗地》，但大部分遊戲的普及率，實際上是以零售收益為代價，除非遊戲一開始就設計成靠發行後以課金維持收入，也因此在遊戲訂閱制的模式下，對於微軟內部其實產生諸多奇怪的矛盾，可見遊戲訂閱並不是單純帳面上那麼簡單，或許起初希望造福玩家願景是好事，但卻因此犧牲開發者利益反而得不償失。

關鍵字：XBOX微軟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大胃王喝5碗30元大碗豆漿】破紀錄外還加點菜嚇壞店員XD

推薦閱讀

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣！《曼迪動漫市集》高雄開跑

3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

睽違23年！《零 ～紅蝶～ REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場　粉絲狂喜：就是這

《Nintendo Today!》繁中正式支援　可連動iOS行事曆萌到炸開

《鳴潮》「女漂泊者」中配遭撤換　網猜恐言論霸凌本尊急喊冤

《特戰英豪》世界賽正式開戰　PRX f0rsakeN霸氣宣言：要拿下MVP

寶可夢卡牌賺黑心錢抓包　賣家小孩驚爆1句遭收藏家開酸：可憐啊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《Nintendo Today!》繁中正式支援

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

《哆啦A夢 新海底鬼岩城》睽違40年重現

最新新聞

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

3A《007曙光初現》實機預告曝光

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

前Xbox副總也談遊戲訂閱利弊

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《Nintendo Today!》繁中正式支援

《鳴潮》女漂泊者中配遭撤換

《特戰英豪》世界賽正式開戰

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366