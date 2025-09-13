前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

記者黃冠瑋／綜合報導

近年來許多遊戲商為了造福玩家而推出自己遊戲訂閱服務，只要透過每個月較為便宜訂閱費就能暢玩平台上所有遊戲，像是微軟的XGP、索尼的遊戲目錄等，自從前PlayStation總監點出此模式弊端後，前Bethesda主管也跟進譴責此事，如今前Xbox副總Shannon Loftis也同意此觀點並聲稱犧牲了零售利益。

▼前Xbox副總裁也認為「遊戲訂閱」存在弊端。（圖／翻攝自X／@XboxGamePass）

根據外媒報導，關於遊戲訂閱制的問題其實早在先前PlayStation前總監吉田修平就有點出，此模式下很容易讓開發者陷入困境，沒想到事隔多日前Bethesda主管Pete Hines近日接受採訪，又再度點出遊戲訂閱弊端，視這種短期利益是在傷害遊戲產業未來，就好比這款遊戲成功，但因為購買方式不同沒辦法完全反饋到遊戲開發工作者身上，這也會導致工作室不堪成本而倒閉。

此外，從近幾年遊戲大作其實不難看出，就目前而言所有的遊戲訂閱制服務背後都是遊戲大廠所佔據，像是XBOX、Ubisoft、EA等，而這也造成那些只想透過每個月更便宜訂閱服務的玩家們而言，就只能在訂閱平台上遊玩，這樣反而大大降低遊戲的創新，時間一久玩家反而會覺得遊戲內容都是陳腔濫調。

如今，曾待過產業三大巨頭微軟的前副總裁Shannon Loftis近日同意Pete Hines觀點，認為雖然Game Pass曾讓小品遊戲翻紅，像是《人類一敗塗地》，但大部分遊戲的普及率，實際上是以零售收益為代價，除非遊戲一開始就設計成靠發行後以課金維持收入，也因此在遊戲訂閱制的模式下，對於微軟內部其實產生諸多奇怪的矛盾，可見遊戲訂閱並不是單純帳面上那麼簡單，或許起初希望造福玩家願景是好事，但卻因此犧牲開發者利益反而得不償失。