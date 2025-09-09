ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台灣Nintendo eShop正式啟用！專屬排行榜揭玩家間人氣遊戲

記者蘇晟彥／台北報導

在日前宣布台灣任天堂正式與香港任天堂分家後，9日專屬台灣的Nintendo eShop也上線，正式在台灣市場提供服務，對此，官方也發佈專屬台灣的各項介紹，讓所有玩家都可以更快速了解的從9日起提供的各項服務！

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣任天堂股份有限公司表示，自 9 月 9 日即時起， Nintendo Switch 2 及 Nintendo Switch 專用的 Nintendo eShop 服務，正式在台灣市場開始提供。玩家可以透過Nintendo eShop，購買並下載遊戲軟體、新增內容（AOC）、以及Nintendo Switch Online使用券等，享受更便利且豐富的遊戲體驗。

此外，在eShop中也將揭露專屬台灣的「排行榜」，在這之中，玩家可以依人氣順序查看部分在「Nintendo eShop」上可以下載的遊戲作品。排行榜會定期更新，歡迎隨時查看最新資訊。最後，「Nintendo eShop」也提供減價商品、新上架遊戲等最新消息的查詢功能。您也可以在此辦理加入Nintendo Switch Online的手續。歡迎在購買遊戲的同時，一併使用線上遊玩、遊戲聊天雲端備份等便利功能。

>>「Nintendo eShop」介紹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

