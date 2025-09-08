《鬼滅》猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」：有必須守護的人

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》討論度居高不下，片中不僅再現炭治郎、富岡義勇與上弦之參猗窩座的激烈戰鬥，也揭開他成為鬼之前的過去。先前外媒也特別訪問猗窩座的聲優石田彰，暢談再度回歸劇場版的心情，以及他對角色的理解。

▼猗窩座劇場版再度展現強大。（圖／翻攝自鬼滅推特）

石田彰表示，能在劇場版中再次演繹猗窩座的重大篇章感到非常高興，也承認有一定緊張感，「在《無限列車篇》初登場時壓力更大，這次因為是再回歸相對能放鬆一些。」猗窩座雖為敵角卻深受喜愛，石田認為原因在於他「壓倒性強大」。他強調，「身為與主角對立的角色，敵人必須要夠強大故事才會更精彩，我在演繹時特別意識到要讓他的強大具備說服力。」

此外，電影揭示猗窩座成為鬼前的過去：狛治的故事。石田認為，這讓觀眾能更深刻理解角色，「透過狛治的描寫觀眾會對猗窩座有新認識，我自己則希望能透過狛治與猗窩座的落差讓角色更立體。」他也分享與師父、戀雪的對戲印象，直言「戀雪的脆弱感被充分展現，讓人更能理解『她必須被守護』信念。」

最後，石田向粉絲喊話：「雖然副標題是『猗窩座再來』，但本作不僅是戰鬥，還包含更多動人的故事。這是一部極具觀賞價值的電影，希望大家走進戲院，並與我們一同期待第二章、第三章。」