《空洞騎士》新作「謝爾瑪神曲」爆紅　魔音旋律引網朗朗上口

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多玩家都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容，像是先前大黃蜂騷擾賞巴掌等。近日在遊戲中大黃蜂所幫助的角色「謝爾瑪」，其中她的歌聲又掀起玩家間討論，非常洗腦的魔音神曲可說是非常朗朗上口，也讓這款睽違6年遊戲再度成為焦點。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》謝爾瑪神曲爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Video Game News）

根據官方此次遊戲介紹，其中角色「謝爾瑪」是一名樂觀朝聖者，正在進行一場精神之旅，但牠並沒有任何戰鬥能力，因此需要靠著主角大黃蜂幫助，而在此次遊戲中大黃蜂在幫忙任務中，謝爾瑪就會演唱一首歌曲，沒想到旋律一出直接掀起玩家歡迎，其獨特的風格和重複的歌詞相當洗腦，因此在網路社群中迅速瘋傳開來，也被網友直接號稱真的「絲綢之歌」。

對此許多玩家都對「謝爾瑪」好感度直接上升，並紛紛指稱牠非常可愛，甚至人氣現在不輸主角大黃蜂，不過有玩過前代《空洞騎士》的玩家就會知道，遊戲中手無縛雞之力的角色通常都會隨著劇情推進而慘遭悲劇收場，讓不少人開始擔心。不過擔心之餘，謝爾瑪歌曲已經在玩家開始傳唱，也有人獨立製作出關於謝爾瑪之歌，不管後續劇情是否會讓遊戲評價下滑，但現在《空洞騎士：絲綢之歌》已經成為目前玩家最受歡迎遊戲之一，有望衝擊2025年遊戲大獎。