《空洞騎士》新作太佛心了　引盜版玩家「改邪歸正」奮勇抵制

記者黃冠瑋／綜合報導

玩家翹首以盼《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》終於在9月4日正式推出，不過上市首日卻因為全球玩家太過熱情，造成一度伺服器大當機。其中官方所推出無DRM版本，更是導致盜版出現，然而有趣的是，多年盜版網友因官方售價太過佛心反而發起抵制盜版運動支持官方，可見遊戲口碑相當驚人。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》魅力讓盜版玩家都佩服。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

 ▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》魅力讓盜版玩家都佩服。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

事情其實是，由Team Cherry所推出睽違六年新作《空洞騎士：絲綢之歌》在9月4日上市後引爆全球玩家興奮，雖說上市首日曾一度大當機，但依舊難以抵擋玩家多年的渴望，官方也為了造福玩家，更是在GOG平台推出無DRM版本，因此也導致遊戲上市不到半小時就有盜版出現。

不過或許是官方定價太過佛心，再加上由於Team Cherry團隊僅有三人來製作這款遊戲，因此出現一個難以見得現象。在海外論壇Reddit的盜版遊戲討論區上，許多時常都只遊玩盜版遊戲玩家表示，「3人團隊處處為玩家著想，如果有能力應該支持他們」、「我為有盜版想法感到噁心」、「我願意破例購買官方正版遊戲」、「遊戲太佛了，他們值得支持」。

雖說也有部分盜版玩家仍在觀望或是堅持遊玩盜版，但卻慘遭其他網友出面指責這樣行為，並發起購買正版運動，以此來支持原版，由此可見官方所經營多年口碑相當驚人，讓盜版玩家都佩服的五體投地。

That was fucking fast!
byu/ALIIERTx inPiracy

