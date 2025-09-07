日知名製作公司憂「業界忘記原創動畫」：最初的衝動被消磨

記者楊智仁／綜合報導

日本知名動畫製作公司 P.A.WORKS 創辦人堀川憲司近日在接受外媒訪問時直言，近年來改編動畫產量過多，加上製作成本急遽上升，使得原創動能逐漸被消磨，甚至可能導致業界「忘記如何製作原創作品」。

▼P.A.WORKS 曾帶來許多原創動畫。（圖／翻攝自netflix）

堀川指出，原創動畫不同於改編作品，故事、角色與世界觀全由創作者自行建立，製作所需的能量更為龐大，「隨著市場作品數量急增，大家為了應付需求而感到疲憊，那股最初『這就是我們想做的』的衝動正逐漸被削弱。」他坦言，雖然投資方考量風險，較傾向於已具知名度的改編題材，但這樣的趨勢也帶來危機。

P.A.WORKS 成立以來曾推出多部備受好評的原創動畫，包括《Angel Beats!》、《白箱》、《來自風平浪靜的明日》等，為迎接 25 周年，工作室將推出科幻新作《永久的黃昏》已確定將於 2025 年秋季上架。除此之外 P.A.WORKS 亦持續開發其他項目，包括漫畫改編的《帝乃三姊妹意外地容易相處》以及《躍動青春》第二季。堀川強調，儘管環境艱難，工作室仍將堅持原創作品的開發計畫並目標延續至 2030 年。

值得注意的是，P.A.WORKS 總部設於富山縣，而非動畫公司雲集的東京，堀川表示，選擇地方設點不僅能降低壓力，亦有助於在不同區域培養創作人才，對產業長遠發展具有重要意義。隨著動畫市場持續擴張，投資方與製作者之間的平衡仍是產業必須面對的課題。堀川憲司的憂心，反映出原創動畫在高成本與市場壓力下的困境，但同時也透露出對維持創作本質的堅持。