遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」：規模、影響力遠超業界常規

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業中「3A大作」向來被視為高製作成本與高關注度的代名詞，然而，精品遊戲發行商 Devolver Digital 的共同創辦人 Nigel Lowrie 近日接受外媒採訪時，卻大膽把即將登場《俠盜獵車手 6》（GTA 6）形容至「5A 級作品」高度，強調其在規模與文化影響力方面已遠遠超越業界常規。

▼GTA 6 可說是近年最受矚目作品。（圖／翻攝自官網）

Lowrie 表示，「有 3A 遊戲、也有 4A 遊戲，但我認為《GTA》系列可說是 5A 遊戲，它不僅在遊戲的範疇與規模上領先群雄，更在文化影響力與媒體關注度方面達到前所未有的層級。」他認為，目前幾乎沒有任何其他遊戲系列能與《GTA》在全球文化現象的地位相提並論。

這番言論讓人想起過往爭議，Ubisoft 曾在行銷時將《怒海戰記》標榜為「4A 遊戲」，卻因遊戲表現不佳而遭玩家嘲諷；微軟在推動《完美黑暗》重啟計畫時也曾以「4A」吸引人才，但最終該項目因種種問題被迫取消。相比之下《GTA》系列的影響力顯然更具說服力，甚至被 Lowrie 稱為遊戲產業真正意義上的「5A」，當然這番說法帶有點誇張意味，但《GTA 6》或許真的能刷新玩家對「大作」的定義。

除了評論《GTA 6》Lowrie 也談及 Devolver Digital 的發行策略，雖然曾開玩笑說要與《GTA 6》同日發行，但公司實際上仍會謹慎規劃，以免與超大型作品正面交鋒。以近期延期《Baby Steps》為例，「我不願拿團隊的生計與五年的努力去冒險，開發團隊希望能有自己的舞台我完全同意。」