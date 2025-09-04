《NBA 2K26》明上市！技術畫面升級節奏加速　更新內容一次看

記者楊智仁／綜合報導

長青體育系列新作《NBA 2K26》即將在 9 月 5 日於 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2 以及 PC（Steam）平台全球正式推出，核心玩法延續過往框架，但透過細節優化與操作革新，帶來系列多年來順暢、真實的比賽體驗。其中更包含籃球之城全新功能與更新內容，全新隊伍機制、重新設計的公園、全新排行榜等等。

遊戲體驗上《NBA 2K26》最大改進來自投籃計量條，不同於去年的「箭頭／圓環式」設計，新計量條採用彎曲條狀顯示更直觀且容易掌握，並會依照防守壓力動態調整綠色判定區，讓投籃命中率更貼近真實比賽，雖然綠條更容易出現，但出手稍早或稍晚還是蠻容易打鐵，對玩家操作精準度要求更高。角色移動方面遊戲修復了前代動作僵硬的問題，跑動、切入與防守都更加流暢讓整體比賽更自然。全新 Go-To Post Shots 例如 Jokic 與 Embiid 的招牌轉身後仰，禁區進攻更具威力，強化節奏投籃、背籃招牌得分技，乃至不沉球接球出手投籃和慢動作歐洲步等進階操作，更符合真實球星風格。

全新 MyCAREER 劇情跟著來自小鎮的無名新秀挺進 NBA，他們將與全國頂尖的高中新秀競爭，加入俱樂部聯盟隊伍，證明自己有實力獲選進入 NBA。另外今年籃球之城採用最緊湊也更便利佈局，讓所有地點近在咫尺，使玩家能更快踏上球場，每季都會推出不同的公園環境，玩家還能藉由全新的隊伍功能，召集朋友和社群成員，建立屬於自己的陣營。

本作首開《NBA 2K》系列先例，將 WNBA 球員卡完全整合到第 9 世代和第 8 世代平台的所有 MyTEAM 模式與功能中，隨著 WNBA 球員加入玩家可以混搭兩大聯盟的球星解鎖更多陣容可能性，當然這種混和設定有人認為「不現實」，有些人認為可以「打破框架」，最終好壞取決於個人喜好。MyTEAM 更新不止於此，這個卡片收集模式還推出全新關鍵女士卡，並導入全明星組隊 10 人制 5 對 5 合作比賽，三重威脅公園回歸的夜晚時分日落海灘（設有全新 2 對 2 球場），以及嶄新的「突破：戰帖」模式、MyTEAM 場館等等。

MyNBA 帶來更多故事，現在提供以現今 NBA 為基礎的 30 種獨特 MyGM 休賽期情境。玩家可以在 MyNBA 裡透過全新的動態旗幟來紀念他們贏得的冠軍，並反映多年來寫下的傳奇與故事。MyPLAYER 創建器將深受社群喜愛的功能加倍擴充，不但讓新玩家能更容易理解創建過程，也為老玩家提供了更多自訂選項。《NBA 2K26》提供了全新工具與各種洞見，例如動畫術語、經由徽章配點功能，以及球探報告，讓玩家從一開始便能了解自己創建的球員之優勢與侷限。