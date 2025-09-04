《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師　「超適合這行」觀眾淚共鳴

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣與日本票房雙雙創新高，相信不少人都已經進到戲院欣賞精采的戰鬥還有扣人心弦的感人故事。先前就有一位日本資深護理師，在看完電影之後深有感觸，並表示「猗窩座那孩子！超適合當護理員的！」

▼日護理師相當欣賞猗窩座。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

「上弦之參 猗窩座」在劇場版中展現令鬼殺隊們絕望的強勁實力，然而深藏在心裡名為狛治的過去，卻是個替人著想內心溫柔的青年，人類時期的故事令不少粉絲看完不禁流下眼淚。先前一位推特網友就分享到，「我媽的一位資深護理師朋友，看了《鬼滅之刃 無限城篇》之後，大力稱讚『那孩子超適合當護理員的，那種心理素質跟體力，我真心希望他能來我們職場工作！就算是鬼的狀態上夜班也沒關係（認真）。』」

該網友接著提到，「猗窩座（狛治先生）在部分護理師圈子裡意外爆紅，有種會默默把事情做好到底的感覺，而且他對病人的看法『為什麼病人總是要道歉呢？能好好生活話誰不想啊，最痛苦的其實是本人』，這種觀點說不定正是無慘會欣賞他的原因之一。」