迪士尼涉違反兒童隱私法案...付千萬美元和解　影片未正確標記

記者楊智仁／綜合報導

國聯邦貿易委員會（FTC）於 9 月 2 日宣布，國際媒體巨頭 迪士尼（Disney） 已同意支付 1000 萬美元，以和解一宗涉嫌違反聯邦法律的案件。FTC 指控迪士尼在 YouTube 頻道上錯誤標示兒童向影片，使其得以非法蒐集 13 歲以下兒童的個資並投放定向廣告。

▼FTC 指控迪士尼錯誤標示兒童向影片。（圖／翻攝自迪士尼）

根據 FTC 說明，依照《兒童線上隱私保護法》（COPPA），公司在蒐集未滿 13 歲兒童的資料前，必須事先告知家長並取得同意。然而，迪士尼未將多部熱門動畫如《超人特攻隊》、《玩具總動員》、《冰雪奇緣》等標記為 「兒童向」，而是沿用頻道層級的預設值將這些影片誤標為 「非兒童向」。

這種錯誤標示不僅繞過了 YouTube 為兒童設下的限制，還讓平台能在影片後續自動播放其他「非兒童向」內容，進一步蒐集兒童的瀏覽資料並投放廣告。事實上 YouTube 早在 2020 年就已提醒迪士尼，並將超過 300 部影片重新標記，但迪士尼仍持續上傳未正確分類的影片。

依據和解條款，迪士尼除支付 1000 萬美元民事罰款外，還必須「遵守 COPPA，蒐集兒童個資前必須取得家長的明確同意」、「建立並維持長達 10 年影片審查機制，判斷影片是否應標記為『兒童向』。若未來 YouTube 開發出能準確判斷用戶年齡的系統，迪士尼才可停止自行審查。」FTC 表示，這項和解反映了對線上兒童隱私保護的日益重視，並呼籲業界須更嚴格遵循規範，避免以錯誤標示規避監管。