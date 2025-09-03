ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

股東砲轟《龍族拼圖》GungHo執行長　設網站列七缺點要求下台

記者楊智仁／綜合報導

以手機遊戲《龍族拼圖》、《召喚圖板》聞名的日本遊戲公司 GungHo Online Entertainment，近期因經營問題陷入風暴。持股約 8.5% 的投資公司 Strategic Capital（SC） 於 8 月 27 日公開特設網站，直指公司遭市場評為「一發屋」，並強烈要求執行長 森下一喜 下台。

▼GungHo Online Entertainment。（圖／翻攝自官網）▲▼Gungho。（圖／翻攝自官網）

SC 早在 7 月 23 日就向 GungHo 提出召開臨時股東大會的請求，並提出兩項提案：將董事解任門檻從「特別決議」（需三分之二以上贊成）調降為「普通決議」（過半數贊成）；正式提案解任森下的董事職務。臨時股東大會預定於 9 月 24 日召開。在特設網站中 SC 公開七大批評要點，包括「市場對其評價為一發屋」、「森下社長的經營不負責任」、「資訊揭露不誠實」、「畸形的開發體制」等，並直言「為了 GungHo，森下社長應該辭任」。

SC 指出，截至 6 月底 GungHo 市值約 1496 億日圓，其中淨現金佔比高達 91%（約 1366 億日圓），在全遊戲產業中比例最高，顯示投資人對公司下一款暢銷作品「完全不抱期待」。此外，森下的薪酬水準與任天堂、Square Enix、卡普空等大型遊戲公司的經營層相當，但公司業績與股價卻持續低迷，批評其「未盡責任，卻一再提高個人報酬」。

▲▼Gungho。（圖／翻攝自官網）

