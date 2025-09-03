索尼服務型又涼了！《Fairgame＄》總監宣布離職　傳內測不理想

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著服務型遊戲推出，也徹底改變玩家過去買斷遊戲的消費習慣，像是遊戲大廠EA、動視暴雪等都認為服務型遊戲將是未來趨勢。然而對索尼而言這方面或許要面臨大難題，繼《星鳴特攻》失利後，一款對戰劫掠玩法服務型遊戲《Fairgame$》遭爆製作人、總監接連離職，遊戲恐面臨還未上市就取消風險。

▼《Fairgame$》再爆總監離職。（圖／翻攝自X／@Wario64）

《Fairgame$》是一款對戰劫掠玩法的遊戲，由前《刺客教條》製作人Jade Raymond 領軍開發，這也是一款索尼主打服務型策略的遊戲之一，原預計在2025年內推出，然而遊戲在兩年前公開後就再也沒有關於開發消息，沒想到後續在今年5月就爆出製作人Jade Raymond已離開工作室，讓外界相當震驚。

如今《Fairgame$》總監Daniel Drapeau也在近日宣布自己已離開工作室，轉往華納兄弟蒙特婁工作室（WB Games Montreal）擔任創意總監，而關於Daniel Drapeau在遊戲業資歷可說是相當雄厚，從2006年遊戲測試員開始加入遊戲產業，一路升遷到遊戲設計領域。過去他曾參與過多款知名遊戲開發，像是《虹彩六號：圍攻行動》和《古墓奇兵：暗影》等，隨著他的離職，對於外界而言猜測《Fairgame$》恐將面臨還未上市就取消的處境，雖說距離承諾遊戲上市還有四個月，並且官方也未說明遊戲是否延期或取消，但這都對索尼採取服務型策略版圖重磅打擊。