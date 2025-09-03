ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼服務型又涼了！《Fairgame＄》總監宣布離職　傳內測不理想

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著服務型遊戲推出，也徹底改變玩家過去買斷遊戲的消費習慣，像是遊戲大廠EA、動視暴雪等都認為服務型遊戲將是未來趨勢。然而對索尼而言這方面或許要面臨大難題，繼《星鳴特攻》失利後，一款對戰劫掠玩法服務型遊戲《Fairgame$》遭爆製作人、總監接連離職，遊戲恐面臨還未上市就取消風險。

▼《Fairgame$》再爆總監離職。（圖／翻攝自X／@Wario64）

▲▼《Fairgame$》再爆總監離職。（圖／翻攝自X／@Wario64）

《Fairgame$》是一款對戰劫掠玩法的遊戲，由前《刺客教條》製作人Jade Raymond 領軍開發，這也是一款索尼主打服務型策略的遊戲之一，原預計在2025年內推出，然而遊戲在兩年前公開後就再也沒有關於開發消息，沒想到後續在今年5月就爆出製作人Jade Raymond已離開工作室，讓外界相當震驚。

如今《Fairgame$》總監Daniel Drapeau也在近日宣布自己已離開工作室，轉往華納兄弟蒙特婁工作室（WB Games Montreal）擔任創意總監，而關於Daniel Drapeau在遊戲業資歷可說是相當雄厚，從2006年遊戲測試員開始加入遊戲產業，一路升遷到遊戲設計領域。過去他曾參與過多款知名遊戲開發，像是《虹彩六號：圍攻行動》和《古墓奇兵：暗影》等，隨著他的離職，對於外界而言猜測《Fairgame$》恐將面臨還未上市就取消的處境，雖說距離承諾遊戲上市還有四個月，並且官方也未說明遊戲是否延期或取消，但這都對索尼採取服務型策略版圖重磅打擊。

關鍵字：索尼服務型遊戲Fairgame$

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

推薦閱讀

《間諜家家酒》第三季10月播！黃昏過去、校車劫持兩篇章將上演

迪士尼涉違反兒童隱私法案...付千萬美元和解　影片未正確標記

索尼服務型又涼了！《Fairgame＄》總監宣布離職　傳內測不理想

《鬼滅》胡蝶忍聲優談揪心時刻：堅強面對命運...希望大家記住

股東砲轟《龍族拼圖》GungHo執行長　設網站列七缺點要求下台

神人麥塊重現《鬼滅之刃》無限城　25小時打造史詩壯闊感網讚爆

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

《空洞騎士絲綢之歌》抗漲玩家歡呼　1代人數飆破7萬創歷新高

成人遊戲下架風波　澳女權團體續施壓：就算合法也該制止

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

神人用麥塊重現《鬼滅之刃》無限城

《刀劍神域》手遊結束營運

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《鬼滅》胡蝶忍聲優談揪心時刻

《空洞騎士絲之歌》抗漲玩家歡呼

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

最新新聞

《間諜家家酒》第三季10月播

迪士尼涉違反兒童法案付千萬美元

《Fairgame$》總監宣布離職

《鬼滅》胡蝶忍聲優談揪心時刻

股東砲轟《龍族拼圖》GungHo執行長

神人用麥塊重現《鬼滅之刃》無限城

「GARNiDELiA」無限期停止活動

《空洞騎士絲之歌》抗漲玩家歡呼

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

《咒術迴戰》五週年劇場版三連發上映

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366