神人麥塊重現《鬼滅之刃》無限城　25小時打造史詩壯闊感網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》劇場版不斷刷新佳績的同時，作為鬼的大本營「無限城」壯闊模樣、不斷變化的場景令人目不暇給。沒想到先前日本一位神人玩家竟用麥塊《Minecraft》遊戲打造出「無限城」，超狂功力令許多網友大讚他的手藝。

墜入無限城後，不斷變化無邊無際的建築可以說是讓鬼殺隊們吃盡苦頭，在這裡除了要面對無窮無盡的惡鬼襲擊，還要找到無慘的位置可說是相當困難。隨著《鬼滅之刃》劇場版的爆紅，在 YouTube 上擁有超過 21 萬訂閱、主要分享《Minecraft》相關建築作品的らーなろっそ也帶來這次決戰地點「無限城」。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@Rana_r0ss0）

背景部分選擇有一定亮度的夕陽，透過其昏黃感並調整陰影來呈現鬼的大本營。接下來就是打造建築時刻了，挑選日式和風素材打造基底，緊接著用不規則方式一步步堆砌，經過長達 25 小時打造，宛如延伸到地平線看不到盡頭的「無限城」就這麼完成了。儘管因為建築太龐大在裡面移動非常卡頓，不過壯觀樣子還是讓網友們大讚其功力，這支影片目前已經衝破 32 萬觀看，有興趣的讀者可以到 YT 看看他的創作過程。

