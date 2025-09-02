唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

記者楊智仁／綜合報導

日本雙人組合「GARNiDELiA」由歌手 MARiA 和作曲家 toku 組成曾演唱多首動漫歌曲累積許多人氣，沒想到今天 ( 9/2 ) 作曲家 toku 無預警宣布無期限停止活動，原訂年內舉行的巡演全 5 場公演也確定中止，令不少粉絲感到錯愕。

GARNiDELiA 曾演唱《KILL la KILL》、《鋼彈 RECONGUISTA IN G》、《魔法科高中的劣等生》、《Fate/Apocrypha》等多部動畫歌曲而廣為人知，其作品〈極樂淨土〉官方舞蹈影片更在 YouTube 上累積超過 1 億觀看。沒想到今日 toku 無預警表示，「GARNiDELiA 將於 2025 年 9 月 2 日起無期限活動休止...，與 MARiA 一起創作的音樂是人生寶物，與大家共度時光更是最重要精神支柱，長久以來獲得大家溫暖的支持在此由衷表示感謝。」

然而主唱 MARiA 似乎不知道這件事，儘管引用 toku 貼文反應卻是驚訝的「誒？」後續 MARiA 發文表示，「我並不知道這個公告所以感到很驚訝，抱歉造成大家的混亂，我們會整理情況在適當時機說明，現在可以說的一件事是我喜歡 GARNiDELiA，我走的是一條守護音樂、尊嚴和愛的道路。」而 GARNiDELiA 原定自 10 月 6 日台北起跑的巡演，也因活動休止而全數取消。