《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI所推出恐怖新作《沉默之丘f》於先前揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，講述壓抑年輕女子深水雛子揭開真相，讓不少人好奇會選擇復古年代以及壓抑主角設定。對此製作人近日接受採訪，透露1960昭和時代屬於日本婦女權利正要興起階段，因此很符合過去《沉默之丘》設計上所需要的元素。

▼《沉默之丘f》製作人談日本昭和時代設定。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

 ▲▼《沉默之丘f》製作人談日本昭和時代設定。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

作為一款恐怖遊戲《沉默之丘》新作《沉默之丘f》是完全獨立於前幾代的世界觀，時間設定在1960年的日本昭和時代，故事講述高中生深水雛子在神秘霧氣籠罩下，家鄉「戎之丘」遭遇變異怪物入侵，主角必須隻身探索小鎮、解開神秘謎團，以此走出陰霾。

隨著近日在德國科隆遊戲展上搶先亮相後，讓許多人開始討論起這款遊戲設定，像是網友談論戰鬥機制像類魂遊戲，製作人則出面否認。近日又有人好奇官方相較以往故事設定上選擇非常不同，捨棄現代故事反而選擇具有濃厚色彩的日本昭和時代，再加上先前飾演深水雛子演員加藤小夏聲稱曾一度讓她快精神崩潰，讓更多人不禁好奇劇情設定。

對此，製作人岡本基就在近日採訪中透露，會選擇昭和時代再加上壓抑女主其實有兩個原因，其一是「1960年代還在處於那種鎮壓盛行的時期，但這也是日本歷史上婦女權利運動的標誌性時代之一，是日本婦女權利轉折點」，透過深水雛子從壓抑再到如何鼓起勇氣對抗痛苦是值得去探討，也很符合過去《沉默之丘》所會採取的主角設定。其二則是會選擇這個時代也是因為年代相對久遠，因此人們能夠透過辨認物品，來象徵時代變遷，像是當時電話仍使用旋轉撥號設計」。

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲

