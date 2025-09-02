《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》系列動畫即將在今年10月2日迎來上映五周年紀念，官方除了推出熱鬧非凡的5周年視覺外，還特別安排一系列搭上5.1音效的劇場版在戲院上映的活動，將《咒術迴戰》諸多作品依照事件發生的先後順序重新整理，從9月到11月每個月推出一部電影劇場版，幫助更多觀眾理解《咒術迴戰》世界觀。

9月5日打頭陣的是五條悟與夏油傑在高專時期的故事《劇場版 咒術迴戰 懷玉玉折》，故事設定在2006年，二年級生的五條悟與夏油傑奉命保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負每500年與天元大人同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定，任務中，自信滿滿的五條悟與夏油傑遭遇殺手伏黑慎爾的伏擊，伏黑慎爾不僅威脅了護衛任務的執行，更徹底顛覆兩人的信念與命運，讓雙方從此走上不同的道路。

預計於10月24日推出的《劇場版 咒術迴戰0》時間來到2017年，原本相約長大後要結婚並且永遠在一起的乙骨憂太與祈本里香，因一場意外車禍讓里香化為強大的恐怖怨靈，糾纏在乙骨的身邊，為此所苦的憂太一心求死。終於在五條悟的帶領下，讓乙骨進入咒術高專學習咒術，也讓他結識新同學。另一方面，主張殲滅所有非咒術師的夏油傑在東京與京都發動「百鬼夜行」，而他另一個不為人知的目的則是奪取乙骨身上的強大怨靈：里香，被捲入爭鬥中的一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心，並為里香解開詛咒？

電視動畫《咒術迴戰》時間開始於2018年6月，從虎杖吞下「宿儺」的手指開始，經過完整24集後，同年10月進入《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 x 死滅迴游 先行上映》故事線，羂索佔據夏油傑的身體，看準澀谷廣大的人口與其中潛藏的強烈負面情緒，將其與咒力相結合，創造出一個全新的進化方向；咒術師們傾全力阻止羂索的野心，此時主要戰力之一的五條悟竟被封於「獄門疆」之中，咒術師們也付出極慘重的代價，而羂索藉「澀谷事變」引發的「死滅迴游」正式啟動，日本各地設立的10個結界內順利展開…。《咒術迴戰 死滅迴游》動畫將於2026年1月正式上架，《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 x 死滅迴游 先行上映》可以先讓觀眾看到「死滅迴游」的前兩集。