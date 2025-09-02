ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》系列動畫即將在今年10月2日迎來上映五周年紀念，官方除了推出熱鬧非凡的5周年視覺外，還特別安排一系列搭上5.1音效的劇場版在戲院上映的活動，將《咒術迴戰》諸多作品依照事件發生的先後順序重新整理，從9月到11月每個月推出一部電影劇場版，幫助更多觀眾理解《咒術迴戰》世界觀。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）▲▼咒術。（圖／廠商提供）

9月5日打頭陣的是五條悟與夏油傑在高專時期的故事《劇場版 咒術迴戰 懷玉玉折》，故事設定在2006年，二年級生的五條悟與夏油傑奉命保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負每500年與天元大人同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定，任務中，自信滿滿的五條悟與夏油傑遭遇殺手伏黑慎爾的伏擊，伏黑慎爾不僅威脅了護衛任務的執行，更徹底顛覆兩人的信念與命運，讓雙方從此走上不同的道路。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

預計於10月24日推出的《劇場版 咒術迴戰0》時間來到2017年，原本相約長大後要結婚並且永遠在一起的乙骨憂太與祈本里香，因一場意外車禍讓里香化為強大的恐怖怨靈，糾纏在乙骨的身邊，為此所苦的憂太一心求死。終於在五條悟的帶領下，讓乙骨進入咒術高專學習咒術，也讓他結識新同學。另一方面，主張殲滅所有非咒術師的夏油傑在東京與京都發動「百鬼夜行」，而他另一個不為人知的目的則是奪取乙骨身上的強大怨靈：里香，被捲入爭鬥中的一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心，並為里香解開詛咒？

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

電視動畫《咒術迴戰》時間開始於2018年6月，從虎杖吞下「宿儺」的手指開始，經過完整24集後，同年10月進入《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 x 死滅迴游 先行上映》故事線，羂索佔據夏油傑的身體，看準澀谷廣大的人口與其中潛藏的強烈負面情緒，將其與咒力相結合，創造出一個全新的進化方向；咒術師們傾全力阻止羂索的野心，此時主要戰力之一的五條悟竟被封於「獄門疆」之中，咒術師們也付出極慘重的代價，而羂索藉「澀谷事變」引發的「死滅迴游」正式啟動，日本各地設立的10個結界內順利展開…。《咒術迴戰 死滅迴游》動畫將於2026年1月正式上架，《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 x 死滅迴游 先行上映》可以先讓觀眾看到「死滅迴游」的前兩集。

▲▼咒術。（圖／廠商提供）

關鍵字：咒術迴戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

推薦閱讀

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

《空洞騎士絲綢之歌》抗漲玩家歡呼　1代人數飆破7萬創歷新高

成人遊戲下架風波　澳女權團體續施壓：就算合法也該制止

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

外媒曝女星韓韶禧出演《我獨自升級》真人版　飾最美S級獵人

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議　分析師稱無縫切換觸任天堂底線

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《刀劍神域》手遊結束營運

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

最新新聞

「GARNiDELiA」無限期停止活動

《空洞騎士絲之歌》抗漲玩家歡呼

成人遊戲下架風波、女權團體續施壓

《咒術迴戰》五週年劇場版三連發上映

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366