ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

記者楊智仁／綜合報導

日本長年受到玩家們喜愛的遊樂場所 「GiGO 秋葉原1號館」於 2025 年 8 月 31 日正式閉館，結束 33 年營業歷史。消息一出引發大批遊戲迷不捨，最後營業日更湧入眾多粉絲見證這座秋葉原地標的最後時刻。

▼「GiGO 秋葉原1號館」。（圖／翻攝自@GiGO_Akihabara1推特）▲▼秋葉原。（圖／翻攝自推特）

當日店外聚集大量人潮，許多人持手機與相機只為捕捉最後一刻，官方事前公告「閉店前 10 分鐘將向大家致意」，現場粉絲靜心聆聽員工最後致詞，並以熱烈掌聲回應場面既溫馨又感傷。館內同時舉辦「歷史回顧展」樓梯間展示多張老照片，讓玩家重溫 30 餘年的點滴。社群上「#GiGO秋1的回憶」 也登上趨勢關鍵字，SEGA 亦在官方帳號留言提到「這裡舉辦過許多街機測試與活動，滿載回憶，辛苦了！」

GiGO秋葉原1號館於 1992 年以「High-Tech Land SEGA Shintoku」 開幕，之後歷經更名「CLUB SEGA 秋葉原」、「SEGA 秋葉原1號館」，最終由 GENDA GiGO Entertainment 營運。官方指出，這是旗下歷史最悠久的一棟型店鋪，長年見證秋葉原街頭與遊戲文化的變遷。

至於關閉原因，營運方澄清並非因建築老舊而是「建物租賃契約期滿」，雖然不少粉絲對於地標性遊戲中心熄燈感到遺憾，但遊戲文化並未就此中斷。據悉該地點將由 Matahari Entertainment 接手經營，預計重新開設新型態遊樂設施。GiGO 強調將持續營運附近的 GiGO 2 號館、3 號館與 5 號館，推動秋葉原流行娛樂與遊戲文化發展。雖然一個時代畫下句點，但屬於玩家的回憶與熱情仍在這座城市中延續。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

推薦閱讀

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

《Wplace》「寶鐘瑪琳」圖遭黑粉毀臉　大肆破壞網怒：太過分

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

秋天去哪玩？東森廣場台北車站「抓抓樂」開學、連假一起夾好禮！

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆　先行劇場版11月上映

《鬼滅之刃無限城》日本票房299億！極逼近影史第二《神影少女》

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場！澤城美雪接棒已故前輩獻聲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《刀劍神域》手遊結束營運

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

Nike X 遊戲王推「真紅眼黑龍」T

獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《空洞騎士絲之歌》黃蜂巴掌爆紅

最新新聞

秋葉原地標「GiGO1號館」熄燈

《Wplace》寶鐘瑪琳圖遭黑粉毀臉

《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2

免費！「抓抓樂」讓你爽夾一波

《咒術迴戰》第三季虎杖乙骨正面對決引爆

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

微星2025開學季優惠開跑！

《刀劍神域》手遊結束營運

《柯南》劇場版超特報「風之女神」主場

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366