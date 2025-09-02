秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

記者楊智仁／綜合報導

日本長年受到玩家們喜愛的遊樂場所 「GiGO 秋葉原1號館」於 2025 年 8 月 31 日正式閉館，結束 33 年營業歷史。消息一出引發大批遊戲迷不捨，最後營業日更湧入眾多粉絲見證這座秋葉原地標的最後時刻。

▼「GiGO 秋葉原1號館」。（圖／翻攝自@GiGO_Akihabara1推特）

當日店外聚集大量人潮，許多人持手機與相機只為捕捉最後一刻，官方事前公告「閉店前 10 分鐘將向大家致意」，現場粉絲靜心聆聽員工最後致詞，並以熱烈掌聲回應場面既溫馨又感傷。館內同時舉辦「歷史回顧展」樓梯間展示多張老照片，讓玩家重溫 30 餘年的點滴。社群上「#GiGO秋1的回憶」 也登上趨勢關鍵字，SEGA 亦在官方帳號留言提到「這裡舉辦過許多街機測試與活動，滿載回憶，辛苦了！」

GiGO秋葉原1號館於 1992 年以「High-Tech Land SEGA Shintoku」 開幕，之後歷經更名「CLUB SEGA 秋葉原」、「SEGA 秋葉原1號館」，最終由 GENDA GiGO Entertainment 營運。官方指出，這是旗下歷史最悠久的一棟型店鋪，長年見證秋葉原街頭與遊戲文化的變遷。

至於關閉原因，營運方澄清並非因建築老舊而是「建物租賃契約期滿」，雖然不少粉絲對於地標性遊戲中心熄燈感到遺憾，但遊戲文化並未就此中斷。據悉該地點將由 Matahari Entertainment 接手經營，預計重新開設新型態遊樂設施。GiGO 強調將持續營運附近的 GiGO 2 號館、3 號館與 5 號館，推動秋葉原流行娛樂與遊戲文化發展。雖然一個時代畫下句點，但屬於玩家的回憶與熱情仍在這座城市中延續。