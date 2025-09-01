《鬼滅之刃無限城》日本票房299億！極逼近影史第二《神影少女》

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》魅力無法擋，日本與台灣至今票房都在狂飆當中。根據官方統計，目前《鬼滅之刃》日本已經突破 299 億日圓票房，極度逼近日本影史第二的《神影少女》。

▼《鬼滅之刃》日本已經突破 299 億日圓票房。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃 無限城篇》票房可以說每天都在更新歷史，台灣部分上映僅 23 日就以新台幣 6.39 億票房、207 萬觀影人次，正式超越 2020 年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》成為動畫電影影史全台票房冠軍。日本方面也不惶多讓，稍早官方更新數據，上映 45 天票房來到 299 億 8348 萬 3800 日圓 ( 約 62 億台幣 ) 動員人數超過 2110 萬 2792 人。

據日媒報導，日本總人口數約 1 億 2433 萬，而《鬼滅之刃 無限城篇》的動員觀影人數達 2110 萬，換算下來，相當於每 5 至 6 人中就有 1 人看過《鬼滅》，成為真正家喻戶曉的電影。而目前「無限城篇」的 299 億日圓票房排在日本影史第三名，距離第二名《神隱少女》316 億也僅一步之遙。