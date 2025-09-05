ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Minecraft》大神製現實「羅盤」　指針效果驚人引爆全網

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Mojang Studios《我的世界》自推出後一直是相當熱門的遊戲，也由於遊戲主打的創造性也時常會被拿來運用宣傳，以及推出各種物品實體化。對此，近日就有玩家把遊戲中「羅盤」直接搬到現實，非常高度還原遊戲中物品模樣，並且像素指針效果相當驚人，消息一出後瞬間引爆全網。

▼《我的世界》現實「羅盤」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／vjspd hpp）

▲▼《我的世界》現實「羅盤」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／vjspd hpp）

事情其實是，近期在短影音平台上出現一段尋找車子影片，在短短11秒鐘，女子直接透過手中手掌大小物件上的指針圖案，成功找到自己的車子，經仔細觀察發現這件物品竟是《我的世界》「羅盤」，沒想到有人真的把這件物品還原出來，並且在保持像素外貌的同時功能依舊強大，指針與遊戲中所呈現效果簡直如出一轍，影片發布後直接在國外爆紅。

不過，就有人發現其實這樣物件早在2024年就由中國創作者sindoutriqua成功創作出來，並且當時還公開成開源項目「MCompass」，提供給需要的人製作，一直到近期才由中國另一名創作者realTiX改良，縮減整個電路，以此降低自製成本，外觀上不採用壓克力板，讓視覺上的呈現更加貼近遊戲中道具，因此製作上相對過去簡單不少，只需要3D列印機以及依照指示操作，便可獲得如同影片中一樣酷酷的「羅盤」。

